El VIII Concurso de Herrajes y Forja reunirá en Andújar a 37 participantes de España, Francia, Suecia y Portugal

Jaén.- El VIII Concurso de Herrajes y Forja reunirá en Andújar a 37 pa

El pabellón ferial de Andújar (Jaén) acogerá este fin de semana el VIII Concurso Internacional de Herrajes y Forja de Andalucía, que contará con un total de 37 participantes de España, Francia, Suecia y Portugal.La concejala de Promoción Local, Encarnación Camacho, y el tesorero de la Asociación Andaluza de Herradores, Miguel Ángel Medina, han presentado este miércoles esta cita, que contará con novedades como la celebración de un clínic gratuito sobre el equilibrio de los posteriores para mejorar la impulsión.Para la edil, este evento constituye un complemento al concurso morfológico funcional de Anducab. "Queremos que la actividad no se ciña sólo al mes de septiembre, por eso estamos trabajando con distintas asociaciones vinculadas al mundo del caballo dentro de nuestra apuesta por el pura raza española", ha explicado.Del mismo modo, ha destacado la importancia de este sector, "muy vinculado a la idiosincrasia y a la generación de riqueza y empleo en la ciudad". Al hilo, ha señalado que este concurso "es de los pocos que se celebran en España y constituye una ayuda más sobre ese objetivo de promoción dentro de un sector que es importantísimo".Por su parte, Medina ha agradecido la colaboración del Área de Promoción Local del Ayuntamiento de Andújar para que el concurso se lleve a cabo. Además, ha puesto de relieve su relevancia, ya que es puntuable para el Campeonato de Europa junto a los previstos en Castilla y León y Barcelona.Igualmente, ha profundizado en el avance que está registrando el mundo del herraje, donde, cada vez, hay más titulados en España. Actualmente, según ha añadido, se contabilizan once, mientras que otras diez personas se están preparando para obtener el título el próximo año.Camacho ha aprovechado la presentación de este concurso para anunciar que dentro del reglamento que ha elaborado la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce), entidad matriz del caballo de Pura Raza Española a nivel mundial, se han establecido tres categorías para los concursos de todo el mundo y Anducab ha recibido la máxima distinción con tres estrellas."En total, este año se celebran 61 eventos y, de ellos, sólo 13 tienen esta consideración en España. Concursos arraigados como el de Jerez de la Frontera no lo han conseguido", ha ejemplificado la concejala, que ha valorado el mayor interés que concitará el concurso morfológico funcional andujareño gracias a este reconocimiento.--EUROPA PRESS--