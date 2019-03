El seminario de la Fundación Miguel Hernández reivindica Jaén como capital de las letras en la República

Jaén.- MásJaén.- El I Seminario de la Fundación Miguel Hernández reivi

Jaén se va reivindicar como capital andaluza de las letras durante la II República a través del I Seminario Fundación Legado Literario Miguel Hernández, que tendrá lugar en la capital jiennense estos miércoles y jueves coincidiendo con el aniversario de la muerte del poeta.La Diputación, la Universidad de Jaén, el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) y la Fundación Legado Literario Miguel Hernández organizan esta cita, que reunirá a once ponentes expertos en el autor alicantino y en esta época de España."Se analizará la labor literaria de Hernández y de otros literatos de Jaén o que estuvieron en la provincia en ese momento", según ha explicado este martes el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, durante su presentación.Un acto en el que también han intervenido la vicerrectora de Proyección de la Cultura y Deportes de la UJA, María Dolores Rincón; el director de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, Francisco Escudero, y el coordinador de este seminario, Rafael Alarcón.Con el título 'Jaén, 1936-1939: capital andaluza de la república de las letras', el congreso, en palabras de Pérez, "es un ejemplo de colaboración entre instituciones y también de la excelencia investigadora de la UJA y el IEG"."Se va a profundizar en la difusión y el análisis contextualizado de la obra de escritores jiennenses o que pasaron por Jaén durante la Guerra Civil, al mismo tiempo que se va a situar a Jaén como espacio geográfico, político y simbólico de referencia en las letras republicanas", ha afirmado.De esta forma, durante los días 27 y 28 de marzo, escenarios como la la Antigua Escuela de Magisterio, el Aula de Cultura de la Diputación y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios albergarán las diferentes ponencias, que serán ofrecidas por expertos de las universidades de Jaén, Sevilla, Barcelona, Madrid, Murcia y la Universidad Miguel Hernández de Elche.En total, participarán once ponentes que abordarán temas como el papel de Miguel Hernández durante su estancia en Jaén, la labor en tierras jiennenses de escritores como Rafael Porlán, Pedro Garfias o José Herrera Petere, entre otros, y la actividad de escritores jiennenses fuera de su tierra, como Manuel Andújar y Juan Pérez Creus.Este seminario es una más de las actividades en las que se ha implicado la Universidad de Jaén después de que la Diputación adquiriera los fondos hernandianos. Al respecto, la vicerrectora ha valorado "el compromiso de la UJA con Jaén y con esta Fundación", de la que es patrona, por lo que quiere "estar presentes en todo lo que tenga que ver con este legado".Al hilo, ha citado iniciativas como las traducciones de la antología de Miguel Hernández, que se presentarán con motivo de la próxima Feria del Libro, o el premio de Ensayo convocado para textos de especialistas en la obra del poeta. Con esta nueva propuesta, también pretende "dar a conocer el universo que rodeaba a Miguel Hernández, unido a figuras como las de Cesáreo Rodríguez Aguilera o Rafael Porlán, que describen un panorama cultural rico que está aún pendiente de estudiarse más".Por eso, ha expresado la intención de continuar con estos seminarios, que no solo estén focalizados en la vida y obra del escritor de Orihuela. "Sino también en su contexto, donde se fraguó, porque aunque durante ese tiempo se estaba produciendo una guerra, por las calles de Jaén estaban paseando grandes literatos y es necesario recuperarlos más allá de banderas y reivindicaciones", ha afirmado Rincón.PERIODO BREVE, PERO INTENSOSobre ese contexto, Escudero ha aclarado que, aunque Hernández "no estuvo mucho tiempo en Jaén como responsable del periódico 'Frente Sur', ese periodo fue muy intenso tanto desde el punto de vista literario como emocional, porque aquí pasó algunos de sus días más felices, como le confesó a su esposa Josefina Manresa".De hecho, el responsable de la Fundación Legado Miguel Hernández ha recordado que en esa época el poeta "sacó a la luz algunos de sus principales poemas y textos", como 'Aceituneros' o 'Andaluzas', y crónicas periodísticas como la de la toma del cerro del Santuario de la Virgen de la Cabeza o Jaén bombardeada.Por último, Alarcón ha desgranado el programa de un seminario que ha calificado como "ejemplar" por cómo se originó y la colaboración de las instituciones que se ha logrado. Al respecto, ha puesto en valor que en la confección del programa se ha "combinado especialistas de la UJA, pero también de todo el mundo, procurando contar con los mejores en cada especialidad, pero también intentando que pertenecieran a generaciones distintas para conseguir enfoques diferentes".EXPERTOSAsí, durante estos dos días se contará con expertos como Luis Miguel Sánchez Tostado, que hablará sobre la situación en Jaén durante la Guerra Civil, o Carmelo Medina, que disertará sobre los poetas británicos Ralph Fox y Rupert John Cornford, miembros de las Brigadas Internacionales que fallecieron en la batalla de Lopera.José Luis Ferris profundizará en la presencia de Jaén en la vida y la obra de Miguel Hernández; José María Barrera, Guillermo Ginés y el propio Rafael Alarcón pondrán de manifiesto la relación de Miguel Hernández con poetas como Pedro Garfias, José Herrera Petere y Andrés Martínez de León, mientras que Javier Díez de Revenga ofrecerá datos y referencias sobre la presencia de Carmen Conde y Antonio Oliver por tierras de Jaén y del Frente Sur.Además, Juan Manuel Molina Damiani se centrará en la figura de Rafael Porlán y los jóvenes poetas de la Peña Mikra; Luis Esteve y Blas Medina abordarán la actividad literaria y periodística de Manuel Andújar durante la Guerra Civil y Dámaso Chicharro abordará la figura de Juan Pérez Creus, que estuvo en los frentes levantino, aragonés y cordobés.El congreso concluirá con un recital al piano de Manuel Ramos, que estará acompañado por Oriana Quintero para interpretar poemas de Miguel Hernández del disco que se editó en 2017 con motivo del 75 aniversario de la muerte de este escritor.--EUROPA PRESS--