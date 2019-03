El PSOE de Jaén ha calificado de "sonrojante" que "el PP se cuelgue la medalla de la eliminación de la tercera cama hospitalaria" cuando es "un proceso que lleva meses en marcha".Así lo ha indicado la parlamentaria socialista Mercedes Gámez, quien ha destacado que, "como todo el mundo sabe", ese proceso ha supuesto la ejecución de unas obras y una importante inversión, de modo que es "absolutamente ridículo atribuir a los recién llegados gestores políticos de las derechas"."Más patético no se puede ser", ha resumido este lunes en una nota después de que la diputada autonómica 'popular' Ángela Hidalgo haya valorado el "compromiso del nuevo gobierno popular de la Junta de Andalucía" para "eliminar las tres camas en los hospitales".Gámez ha recordado que hace un mes y medio ya entró en funcionamiento la Unidad de Atención al Ictus en el Complejo Hospitalario --sobre la que ha ironizado que "cualquier día dice el PP que también la han montado ellos"-- y, precisamente, con su progresiva puesta en servicio se irían suprimiendo las habitaciones con tres camas."La desaparición de la triple cama es un hecho. Lo único que podría hacer el PP es anularlo. Ésa es la única decisión novedosa que podría tomar la derecha al respecto en este tema", ha manifestado no sin puntar que el arranque del nuevo Ejecutivo autonómico está resultando "bastante deprimente".En este sentido, ha considerado que a la "inacción política" le están sumando "una vergonzosa obsesión por apropiarse de actuaciones que corresponden al Gobierno anterior que tanto criticaron". Como ejemplo, ha aludido también con el cribado del cáncer de colon, una iniciativa que ya estaba en marcha desde el año pasado y que ha permitido la implantación de este programa en todos los centros de salud."Cuando PP y Ciudadanos aplauden las ayudas para la comunidad de regantes La Laguna, la apertura de la Escuela de Idiomas de Andújar o la eliminación de la triple cama en el Complejo Hospitalario, están aplaudiendo la gestión socialista les guste o no. Es muy triste que intenten engañar a la ciudadanía para tapar su nula gestión hasta la fecha", ha concluido la parlamentaria socialista.--EUROPA PRESS--