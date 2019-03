El PSOE seguirá centrado en la gestión municipal y en mantener la estabilidad en el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) tras la marcha de un edil al grupo de los no adscritos "por su descontento al no repetir en la candidatura después de ocho años como concejal".Así lo ha indicado el secretario de Política Municipal del PSOE jiennense José Latorre, quien ha mostrado el "apoyo total" de la Comisión Ejecutiva Provincial a la Agrupación Local de Andújar, así como a su secretario general y alcalde, Francisco Huertas, y a su equipo de gobierno (del que también forma parte la única edil andalucista).En una nota, ha lamentado el comportamiento "irresponsable" de Luis Salas, quien ha decidido abandonar la disciplina del Grupo Socialista "por intereses puramente particulares que chocan frontalmente con los principios de este partido, que se deben a la defensa del interés general, en este caso de la ciudadanía de Andújar".A su juicio, su renuncia se ha producido como "pataleta" por su no inclusión en la candidatura socialista para las próximas elecciones municipales. "El PSOE representa un proyecto colectivo integrado por muchas personas y no está sujeto a los intereses personales de nadie", ha subrayado Latorre.Ha añadido, además, que el apoyo de la dirección provincial es "coincidente con el manifestado por la Asamblea local de Andújar, que ayer mismo dio su respaldo a Huertas y al equipo de gobierno" en relación a este asunto.Junto a ello, ha señalado que la candidatura del PSOE de Andújar a los comicios del próximo 26 de mayo, tanto la de Francisco Huertas en primarias como las del resto de miembros de la lista, ha obtenido "un amplio respaldo" por parte de la militancia.Finalmente, el dirigente socialista ha asegurado que "la prioridad del PSOE en estos momentos es seguir trabajando por los vecinos y vecinas de Andújar". "Por tanto, vamos a seguir centrados en la gestión municipal y en garantizar la estabilidad que ha tenido este Ayuntamiento en estos cuatro años, que es lo único que nos preocupa", ha apostillado.--EUROPA PRESS--