El PSOE trabaja en un plan estratégico para el comercio del centro con el Mercado de San Francisco como eje

El secretario general del PSOE de Jaén y candidato a la Alcaldía, Julio Millán, ha explicado que su partido está trabajando en un plan estratégico a largo plazo para el comercio del centro con el Mercado de San Francisco como eje central.Así lo ha indicado con motivo de la reunión que ha mantenido este viernes con miembros de la nueva junta directiva de los comerciantes del citado mercado de abastos, que preside Verónica Toledano. Según ha informado, el plan que se está terminando es fruto del diálogo entre los representantes del sector en la ciudad."Ellos nos han trasladado la importancia de hacer una planificación estratégica a futuro y sobre todo nos han mostrado lo importante que es escucharles, porque sus aportaciones están siendo valiosas y muy sensatas", ha dicho Millán, para el que el trabajo hecho con el comercio tradicional en los últimos años "ha sido un parcheo".En este sentido, ha considerado que "no se ha tenido una visión global de lo importante que es el comercio como eje vertebrador para que el centro urbano siga vivo", al tiempo que ha resaltado que el mercado es un aspecto singular en el centro urbano."Queremos atenderlo de forma especial porque tiene unas dificultades y circunstancias que le hacen pasar por una situación difícil. Y al igual que el resto del sector es necesario planificar de forma coordinada y global, atendiendo aspectos que ahora no se han tenido en cuenta", ha afirmado.Entre otros, ha aludido a la dinamización económica que equilibre al comercio tradicional y los centros comerciales, la conservación y el mantenimiento en el caso de San Francisco, explotar el potencial turístico o mejorar la movilidad, porque facilitar el acceso al centro a comprar y consumir no solo de quienes visitan Jaén sino de los propios vecinos es esencial."Los comerciantes del mercado son solo un ejemplo de lo que hacen el resto de empresarios de nuestro comercio, que trabajan no solo para crear riqueza y empleo sino también para hacer ciudad", ha incidido el candidato socialista.Por su parte, Verónica Toledano ha agradecido al PSOE "que sepa escuchar" sus reivindicaciones e inquietudes. "Nos han trasladado algunas ideas que tienen y son buenas", ha agregado. A su juicio, hay grandes carencias en mantenimiento de las instalaciones y en estrategias a medio y largo plazo."Somos quizá el establecimiento más antiguo de Jaén, el año que viene cumplimos 150 años. Se han tomado algunas decisiones pero nos vemos perjudicados en muchas otras. Estamos sufriendo día a día cómo cada vez viene menos gente a comprar al mercado, tenemos que trabajar de la mano para hacerlo más atrayente", ha comentado.Al hilo, Toledano se ha mostrado preocupada por la falta de alternativas frente a la implantación de nuevos centros comerciales. "Vamos a tener mucha competencia en los alrededores y es una cosa que nos alarma", ha subrayado.--EUROPA PRESS--