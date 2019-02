El PSOE ha presentado una moción en la Diputación de Jaén para "mostrar el respaldo de la institución al Gobierno de España en su defensa de la soberanía nacional, la legalidad constitucional, la democracia, la libertad, la tolerancia" y "defender la legalidad y la convivencia en Cataluña".La portavoz del Grupo Socialista, Pilar Parra, ha afirmado en una nota de prensa este sábado que "defender a España frente al secesionismo es defender la igualdad de todos los españoles" y ha recordado que en sus 140 años de vida, "el PSOE siempre ha demostrado desde las instituciones su defensa del Estado como partido inequívocamente nacional y laico"."En ningún momento se ha puesto en jaque el orden constitucional, ni se ha negociado un supuesto derecho a la autodeterminación en contrapartida a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", ha recalcado, tras lamentar que "premeditadamente las tres fuerzas de derechas de este país han decidido trasladar a la calle la crispación y el insulto, así como abandonar los foros donde debe hacerse política".A su juicio, estos movimientos representan "una amenaza real" a la que ha sido la lucha de su partido "por una sociedad más justa, libre, plural e igualitaria", a lo que ha añadido que "la convivencia es la única capaz de garantizar la unidad de España".En este sentido, ha apuntado que "lo que hoy está en peligro no es la unidad de España, sino la convivencia entre los españoles de una región de España que es Cataluña" y que "sin duda, la mayor responsabilidad en el problema, no la única, la tienen los independentistas". "Pero desde luego, si alguien está en la parte de la solución, ése es el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez", ha subrayado.Por otro lado, el PSOE ha presentado una segunda moción para el siguiente pleno en la que pide posicionarse en contra de la instalación de una macrogranja en Dehesas de Guadix por el impacto medioambiental y socioeconómico que tendría en los municipios de la zona, Pozo Alcón, Huesa e Hinojares. Con esta iniciativa, también pide a la Junta que adapte su normativa urbanística y ambiental para "evitar que este tipo de explotaciones vayan contra el desarrollo de pueblos y entornos rurales".Parra ha advertido de que esta explotación porcina "conlleva unos altísimos costes medioambientales y escasos beneficios socioeconómicos para la zona", ya que conllevaría malos olores, impacto visual y proliferación de insectos y roedores. Además, "exigiría una altísima cantidad de agua en una zona en la que ya escasea incluso para consumo humano" y "habría problemas de contaminación de acuíferos y cursos fluviales del entorno".A esto ha sumado que "se generarían millones de litros de purines que harían inutilizables los campos para la agricultura", por lo que concluye que "el descenso de la actividad turística sería una consecuencia inevitable en un enclave que es único desde el punto de vista paisajístico y ornitológico", por lo que "se crearía apenas una decena de empleos que no compensaría" a la destrucción de puestos de trabajo que provocaría en las empresas de la zona que se dedican al turismo rural.--EUROPA PRESS--