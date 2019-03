El PSOE preguntará a la Junta por sus previsiones con la Autovía del Olivar y la conversión de las A-306 y A-311

Jaén.- El PSOE preguntará a la Junta por sus previsiones con la Autoví

El PSOE de Jaén ha anunciado la presentación de preguntas e iniciativas en el Parlamento andaluz para que la Junta "aclare las previsiones" respecto a la construcción y puesta en servicio de los tramos de la Autovía del Olivar, así como por la conversión en autovía de la A-306 Torrendojimeno-El Carpio y A-311 Jaén-Fuerte del Rey-Andújar.Así lo ha indicado este martes el parlamentario socialista Felipe López, quien ha explicado que fueron "proyectos prometidos por el PP en su programa electoral" y después de haber escuchado a través de diversas vías que el Gobierno autonómico "considera que los compromisos electorales son hoy literatura vacía"."Queremos que se pronuncie específicamente sobre estos compromisos en sede parlamentaria, una vez que han dicho que la creación de 600.000 empleos era una forma de hablar y que la bajada masiva de impuestos es imposible", ha manifestado.Por ello, van a preguntar si estos compromisos con la provincia de Jaén "también eran otra forma de hablar" y "si era una manera de mentir a la ciudadanía cuando el PP incluía en su programa electoral la construcción de estas infraestructuras".Tras esperar que "respeten la verdad en sede parlamentaria", López ha mostrado sus dudas de que el Ejecutivo andaluz "coincida con las proclamas que hacía cuando estaba en la oposición e incluía en su programa electoral"."Viendo las dificultades ahora de asumir sus compromisos demagógicos, con los que sembraron Andalucía de autovías, ferrocarriles y tranvías, el PP y Ciudadanos están buscando una coartada que les exonere de responsabilidad, es decir, la herencia recibida. Pero naturalmente nosotros no vamos a aceptar ni una sola brizna de mentira en los pronunciamientos de este Gobierno", ha apostillado.En este sentido, le ha exigido que "no mienta, ni tergiverse, ni manipule para encubrir que tiene un conjunto de promesas indigeribles para los presupuestos". Unas cuentas cuya presentación está "deseando" ver en el Parlamento "para ver cuáles son sus prioridades", indicó al respecto".MANIPULACIÓNPor otro lado, López ha reprochado a la Junta y a su presidente, Juanma Moreno, que "insistan en la manipulación y la mentira de hablar de 500 millones de Fomento que están en el limbo". Ha reiterado que es el dinero de traspasos pendientes correspondientes a los proyectos en marcha, de modo que "si el PP y Ciudadanos no están de acuerdo, lo que tienen que hacer es "paralizar esos proyectos y dar explicaciones a la gente".En este punto, ha puesto el ejemplo en la provincia de Jaén de las obras de las carreteras de Ceal-Huesa o de Cortijos Nuevos-Puente del Aguadero, cuyos trabajos se prolongarán los próximos meses y tienen compromiso plurianual."Si el Gobierno de las derechas considera que no forman parte de sus prioridades, que las paren y que lo expliquen, que expliquen que no quieren traspasos pendientes derivados de compromisos del anterior Gobierno", ha hecho hincapié el parlamentario socialista.Finalmente, ha aludido a la "herencia recibida por las derechas" en materia de infraestructura y ha destacado que no hay ninguna comunidad autónoma en España con el mapa de autovías que tiene Andalucía. Tampoco hay otra comunidad en el país con tres tranvías (Granada, Sevilla y Málaga), otro en pruebas y otro en Jaén, que "por negligencia y actitud miserable del PP en el Ayuntamiento de Jaén no se ha podido poner en marcha".--EUROPA PRESS--