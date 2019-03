Jaén.- El PSOE pide mantenimiento, seguridad e infraestructuras en San

El candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha reclamado al Ayuntamiento en una visita a Santa Isabel la necesidad de priorizar el mantenimiento, seguridad e infraestructuras en este barrio "para salir del olvido municipal de los últimos años".Millán se ha pronunciado así tras recorrer las principales calles con el presidente de la asociación de vecinos, Francisco Gómez, quien le ha expuesto junto a algunos residentes su petición De restaurar acerados y asfaltado de calles como San Lucas, Cazorla o Francisco Ayala, entre otras.Como ha señalado el socialista, el estado del firme en estas vías se ha deteriorado y el aparcamiento "no se controla en calles estrechas", en algunas de las cuales "se da la paradoja" de que el Ayuntamiento ha pintado en el suelo señales de prohibición de estacionamiento "sobre asfalto desgranado y agujeros".Así, ha lamentado el "progresivo desmantelamiento" de las plazas del barrio, como Villalobos o Santa Isabel, donde el mobiliario urbano se encuentra en "mal estado", los jardines pierden tierra y las especies se secan por "falta de atención".En este sentido, el único parque infantil, el situado en la Plaza de Santa Isabel, solo tiene "un tobogán astillado y viejo", que en el suelo han quedado clavos y restos de algunos elementos de juego más que tuvo el barrio, y que "tampoco se atiende el jardín botánico", un equipamiento de "gran valor natural" del parque que sigue además "sin vigilancia"."Este es un gran ejemplo de cómo los barrios necesitan dignidad de su Ayuntamiento, el respeto que merecen", ha enfatizado Millán, tras señalar que en este barrio, donde viven 17.000 personas, "no puede estar reclamando cosas básicas como que les limpien las calles o les arreglen bancos y parques infantiles". "Es un barrio tranquilo, muy cercano a infraestructuras estratégicas como el hospital o el comercio de la avenida de Andalucía, por el que está apostando mucha gente joven para comenzar su vida y que con un poco de atención y ganas en la gestión podría recuperar parte de ese respeto que reclama", ha incidido.Por su parte, Gómez ha señalado que Santa Isabel necesita "mucho trabajo, limpieza, mantenimiento" y el arreglo de calles con aceras en mal estado y socavones, así como más seguridad. "Este barrio es muy tranquilo, de gente de toda la vida, pero hemos visto de un tiempo a esta parte cómo hay problemas de venta de droga y prostitución", ha explicado.También ha hecho referencia al estado de "abandono" y la "falta de intervención municipal" con el centro de mayores del barrio, respecto al cual ha relatado que lo último que lo último que faltaba era que los terrenos fueran del Ayuntamiento, que "era la excusa que ponían", pero a pesar de que en verano la Junta de Andalucía se los cedió, "sigue todo igual o va a peor".Así, ha lamentado que "lo han desvalijado en estos años", ahora "no queda nada" y además "se ha deteriorado gravemente el edificio por no mantenerlo".En este sentido, Millán ha recordado que la excusa para terminar el centro no puede ser la propiedad de los terrenos, máxime cuando se construyó siendo de esta manera. "Ya no se trata de que no lo hayan puesto en marcha, es que ni siquiera han vigilado que el patrimonio de todos los jiennenses no se estropee. Lo que se dejó ejecutado casi al cien por cien es ahora una infraestructura que no alcanza ni el 25 por ciento de lo que se dejó en manos del PP. Es una actitud irresponsable que no podemos seguir consintiendo", ha concluido.--EUROPA PRESS--