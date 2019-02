El PSOE pide explicaciones al alcalde por las goteras del pabellón de La Salobreja

Goteras en La Salobreja

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Carlos Alberca, ha pedido explicaciones al alcalde, Javier Márquez (PP), por las goteras que han causado el encharcamiento del pabellón principal y de los pabellones 5 y 6 de La Salobreja.Según el PSOE, las inundaciones "han impedido el entrenamiento del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, que se ha encontrado las puertas cerradas sin previo aviso por orden del Patronato Municipal de Deportes del Consistorio".El edil ha urgido al alcalde a solventar cuanto antes "este rosario de vergonzosos incidentes" en La Salobreja. "Si hay dinero para pagar más de 200.000 euros anuales para cuatro ediciones de World Pádel Tour es evidente que ha de haberlo para la dignidad del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, que es un equipo que compite al más alto nivel, para ellos y para los miles de deportistas de Jaén que a diario utilizan las instalaciones de La Salobreja".Los socialistas han criticado la parálisis del PP con la puesta a punto de los equipamientos deportivos. "Su gestión se reduce a no mantener, no conservar y sólo actuar cuando las infraestructuras se encuentran en situación límite, cerradas para competiciones oficiales o por peligro para los deportistas". Para el PSOE, "es evidente que ni el vandalismo ni el argumento de que no hay dinero valen a la hora de explicar lo que pasa. Se llama incapacidad y desgana en la gestión y todo lo demás sobra".El edil ha instado a Márquez a poner en marcha cuanto antes un plan de diagnóstico de La Salobreja y acometer las medidas necesarias para su puesta a punto. "Nada de parcheos. Cuando una semana sí y otra también nos encontramos con este tipo de sucesos es evidente que hay que actuar a fondo".Así, ha recordado que ya se ha convertido en habitual que cada vez que se juega un partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala los equipos, tanto el anfitrión como el visitante, "tengan que marcharse sin ducharse después del encuentro porque no hay agua caliente" y esta queja, "ya es un botón de muestra de suficiente entidad como para actuar en estas instalaciones".--EUROPA PRESS--