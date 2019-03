Jaén.- El PSOE pide al PP que "reconsidere su postura" sobre la macrog

El PSOE de Jaén ha subrayado su "rechazo frontal" a la macrogranja porcina prevista en el Dehesas de Guadix (Granada) y ha pedido al PP que "reconsidere su postura para no condenar a los municipios de la zona", incluidos jiennenses como Huesa y Pozo Alcón.Así lo ha indicado el secretario de Política Municipal, José Latorre, tras una reunión celebrada en Cuevas del Campo, a la que también asistieron los alcaldes de las dos citadas localidades jiennenses, Ángel Padilla e Iván Cruz y en la que reiteraron su apoyo a la plataforma que rechaza la implantación de esas instalaciones."Hemos vuelto a trasladar la oposición frontal del PSOE de Jaén la instalación de esta macrogranja, que no traerá beneficio alguno a esta zona de Jaén y Granada, y sin embargo sí conllevaría importantes perjuicios en términos económicos, sociales y medioambientales", ha afirmado este miércoles Latorre en una nota.A su juicio, la petición de los alcaldes y de los vecinos de esta zona "es absolutamente sensata", por lo que ha reclamado al PP que "reconsidere su postura". Y es que, según ha añadido, "es este partido y su alcalde en Dehesas de Guadix los que pueden condenar a todos los municipios del entorno".Ha incidido en que "está en juego el futuro" de este área, que sufriría malos olores, impacto visual y proliferación de insectos y roedores. Además, esta macrogranja exigiría una elevada cantidad de agua en una zona en la que ya escasea incluso para consumo humano y habría problemas de contaminación de acuíferos y cursos fluviales del entorno. A ello ha sumado que se generarían millones de litros de purines que harían "inutilizables" los campos para la agricultura."Estamos hablando de un terrible impacto medioambiental y socioeconómico sobre los municipios de la zona, con unos efectos negativos inevitables sobre la actividad turística y, por tanto, con un daño irreparable sobre las empresas que se dedican al turismo rural", ha advertido.Por ello, el dirigente del PSOE jiennense ha hecho un llamamiento "a la cordura y al diálogo", porque la decisión "no puede ser tomada unilateralmente" y es necesario "hablar con todos los municipios afectados".--EUROPA PRESS--