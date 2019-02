El PSOE pedirá en pleno la creación de una comisión especial de investigación sobre Matinsreg

Fachada del Ayuntamiento de Jaén.

El PSOE ha registrado una moción para pedir al pleno la creación de una comisión de investigación sobre la contratación y trabajos realizados por Matinsreg en el Ayuntamiento de Jaén, una empresa que se ha llevado a los tribunales a través de una causa en la que aparecen como investigadas diez personas, entre ellas el exalcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Mercedes Gámez, ha señalado que la petición coincide en el tiempo con las derivaciones que ha tenido este caso, que ha motivado incluso la apertura de dos piezas separadas en una causa judicial en la que se investiga como "una empresa de fuera sin contrato aparente ha inflado su facturación por la prestación al Ayuntamiento del servicio de mantenimiento de fuentes ornamentales por un montante que supera los cuatro millones de euros".La viceportavoz ha señalado que a esta situación, denunciada públicamente en el anterior mandato por el PSOE, se unen nuevas investigaciones judiciales conocidas en los últimos 20 días que ponen encima de la mesa a "un ramillete" de empresas, "algunas de ellas vinculadas al tres por ciento que al parecer pagaban sociedades que contrataban obras con el gobierno catalán, con las que el Ayuntamiento habría trabajado y que confluyen en la misma persona, que los medios han bautizado como 'conseguidor'"."Nos parece que las dimensiones que están adquiriendo los hechos bien justifican que pidamos la apertura de esta comisión, que se regiría de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento y que es perfectamente compatible con la investigación judicial", ha dicho Gámez en un comunicado.Así, el ROF marca que estas comisiones informativas de carácter especial sean presididas por el alcalde. Los socialistas han pedido que las conclusiones sean elevadas a públicas y además se dé traslado de las mismas a la Justicia.La concejala socialista ha señalado que se trata de una causa que ha puesto sobre la mesa "una gran tela de araña" en la contratación de empresas, trabajos, facturación o precios que podrían ser no ajustados a legalidad y que podrían dar lugar a varios delitos."Entendemos que esto no ha dejado indiferente a los jiennenses, que quieren conocer y saber de primera mano qué responsabilidad, más allá de la penal, corresponde a este Consistorio", ha dicho Gámez y ha añadido que la comisión de investigación es "una forma de trasladar a la ciudadanía un mensaje de transparencia y tranquilidad de que su Ayuntamiento y quienes lo gobiernan están haciendo todo lo posible por establecer mecanismos de control que eviten hechos como los que estamos viendo a diario en los medios de comunicación".--EUROPA PRESS--