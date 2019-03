El PSOE de Jaén ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones "de justicia" de los vecinos del Polígono del Valle al entender que solicitar cuestiones como limpieza, mantenimiento urbano, mejores equipamientos, formación y apoyo al desempleo "es pedir dignidad para el barrio".Así lo ha indicado este martes en una nota el secretario general de la agrupación local y candidato a la Alcaldía, Julio Millán, quien ha recordado que las asociaciones Passo y La Unión se manifestarán el jueves para reclamar servicios y apoyo social para uno de los barrios más poblados de Jaén, en una convocatoria hecha por la primera de ellas."Tenemos que ser capaces de asumir la responsabilidad en la realidad de barrios como el Polígono del Valle. No me parece razonable que en 2019 haya vecinos que tengan que salir a reclamar que se le limpien las calles, se hagan obras en sus plazas y sectores, se actúe contra el desempleo o se les facilite formación para la inserción laboral", ha afirmado.Según ha añadido, "esto no debería ser noticia", ya que son prestaciones cotidianas a las que tendría que responder diariamente el Ayuntamiento, que "en estos ocho años no ha querido escuchar la voz de 20.000 personas que viven en este barrio".Millán ha apuntado que en los últimos años el PSOE ha dado la palabra en el pleno hasta en cuatro ocasiones a los representantes del Polígono con mociones que demandaban lo que el próximo jueves volverán a pedir en manifestación. "Todas esas peticiones se han rechazado sistemáticamente por el PP, que ha borrado a El valle de su ya de por sí escaso mapa de atención a barrios", ha lamentado.En concreto, los socialistas han solicitado la mejora de la gestión y el mantenimiento de las instalaciones deportivas o la tutela de medidas en colaboración con otras administraciones para paliar los efectos del desempleo en el barrio, una medida "de calado" en la que en 2015 "el PP se alineó con Ciudadanos para votar en contra".En septiembre de 2017 se dio voz a las dos asociaciones vecinales de la zona, Passo y La Unión, para pedir al Consistorio que asumiera la expropiación o el acuerdo con los propietarios para que las plazas y sectores del barrio que son privativas tuvieran naturaleza pública y pudieran acogerse a las líneas de ayudas por alrededor de un millón de euros que la Junta tenía prevista para su regeneración.Dicha moción fue rechazada por el Pleno del Ayuntamiento votos negativos del PP. "Hemos dejado pasar esta oportunidad que solo requería voluntad y trabajo, el dinero ya lo ponía el gobierno socialista de la Junta por aquel entonces", ha afirmado.Finalmente, en noviembre de 2018, se presentó la moción 'Por el Polígono del Valle', que recuperaba algunas de las cuestiones que afectan al barrio: titularidad pública plazas privativas, plan de intervención municipal de mantenimiento urbano y cumplimiento de los acuerdos plenarios en materia de instalaciones deportivas municipales y cumplimiento de la normativa de los centros municipales de barrio (cobertura y asistencia municipal). También fue rechazada también por el PP.--EUROPA PRESS--