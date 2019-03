La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Mercedes Gámez, ha lamentado que el alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), "está muy nervioso" porque "sabe que se acerca la campaña electoral y no hay gestión del PP que vender en Jaén", ya que ocho años de gobiernos de su partido en el Consistorio y en el Ejecutivo central "han dejado a Jaén peor que nunca".Así ha respondido en un comunicado la socialista al PP que, previamente, había criticado que Pedro Sánchez haya montado una "parafernalia" para el acto de precampaña del PSOE realizado este sábado en la ciudad porque ha venido "después de no haber dado ni un solo euro a esta ciudad" durante sus nueve meses de mandato.A juicio de Gámez, "la gente no es tonta" y "por eso Márquez se defiende ante el PSOE con el insulto porque no puede hacerlo con gestión", una afirmación tras la cual ha considerado como "muy triste" que la campaña del popular sea de "vómito político" en lugar de propuestas.Gámez ha subrayado que en siete años de gobierno de Mariano Rajoy no llegaron "ni las obras en Los Cañones, ni solución para las inundaciones en Los Puentes, ni la Comisaría de Policía"; que Jaén "perdió 54.000 viajeros" que dejaron de tomar el tren en la capital; que "se olvidaron" de incluir a la capital en los fondos de la inversión territorial integrada (ITI), y que "nunca apareció" el proyecto de reforma de la catedral, que "ha tenido que sacar adelante Pedro Sánchez en estos ocho meses que ha gobernado"."Los ministros del PP solo vinieron a hacerse la foto a la Plaza de Santa María pero los 500.000 euros del templo los ha tenido que poner el Gobierno del PSOE", ha enfatizado.Igualmente, ha indicado que en el Ayuntamiento "tampoco tiene Márquez mucho que rascar", ya que el juzgado "está investigando cinco millones de euros de todos los jiennenses cobrados irregularmente en el caso Matinreg, con cinco concejales del PP imputados, uno de ellos el exalcalde"; una ciudad en la que abrir una tienda o un bar "puede tardar dos años", y que tiene a los barrios "llenos de socavones y sin equipamientos deportivos" y colegios con goteras."Y todo ello con un equipo de gobierno que se mata a navajazos", ha criticado la socialista, que ha considerado que el presidente del PP Pablo Casado "no debe saber cómo se está gestionando Jaén con Javier Márquez" porque, de haberlo sabido, "igual no lo hubiera nombrado presidente del Consejo de Alcaldes".En este sentido, para la concejala socialista, Javier Márquez tiene al frente del Ayuntamiento "un parvulario" cuyos miembros "malgobiernan la ciudad sin hablarse entre ellos", que "se puentean en los actos, discuten en público" y dan una "penosa" imagen, una actitud que "también la ha trasladado Márquez a su relación con los colectivos de la ciudad"."No se habla con los comerciantes, se enfrenta a los caseteros de la feria, a los colegios profesionales, a los vecinos", ha enumerado la socialista, para quien esta actitud demuestra que el alcalde "no tiene interés en gobernar la ciudad, solo le interesaba como trampolín para ir en las listas al Senado"."Muy triste quien después de ocho años gobernando Jaén no tenga nada que ofrecer a sus vecinos más que el insulto y concejales dedicados a ser perros de presa políticos. Y mientras la ciudad hecha unos zorros", ha concluido.--EUROPA PRESS--