El PSOE de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía que "deje de escurrir el bulto" y "confiese lo que piensa hacer con una decena de obras de infraestructuras en la provincia que están en ejecución o preparadas para iniciar los trabajos".Así lo ha indicado la parlamentaria socialista Mercedes Gámez tras la intervención que la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP), ha tenido sobre esta materia en el pleno celebrado este jueves en la Cámara autonómica."Ha vuelto hoy a dar excusas de mal pagador para no aclarar qué es lo que va a hacer con la herencia recibida, es decir, la herencia de una decena de proyectos que están en marcha y sobre los que el PP no asegura su continuidad", ha afirmado Gámez en una nota.Además, ha destacado que en la última legislatura con el gobierno socialista (2015-2018) se pusieron en carga actuaciones en carreteras de la provincia por valor de más de 205 millones de euros, lo que representó el 21 por ciento del total de la inversión andaluza (986 millones)."Por tanto, estamos hablando de una inversión muy potente y muy por encima de la media regional, una inversión que desmiente totalmente el discurso catastrofista que ha mantenido hoy la consejera", ha asegurado la diputada del PSOE jiennense.Así las cosas, ha retado a Carazo a que desvele cuántos kilómetros de la Autovía del Olivar va a poner en servicio en esta legislatura y le recuerda que la anterior finalizó con 33 kilómetros más y con el acondicionamiento del tramo Jaén-Martos.Igualmente, ha dicho esperar que "se ponga las pilas" con las autovías de Torredonjimeno-El Carpio y Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, "no porque se lo exija el PSOE, sino porque venía en el programa electoral del PP y las promesas están para cumplirlas".Por otro lado, ha considerado "inquietante el silencio del PP" sobre el acceso a Geolit, la variante de Baeza, las obras del Puente del Aguadero-Cortijos Nuevos, la carretera Ceal-Huesa, la carretera de Torreperogil, la A-311 Fuerte del Rey-Andújar, la glorieta de Villanueva de la Reina o la conexión de la A-6201 con la N-322 en Sorihuela de Guadalimar."Todos estos proyectos, diga lo que diga la consejera, están en disposición de ejecutarse de manera inminente. Sólo hace falta la voluntad política de la Junta de derechas, que es lo que ahora no tenemos", ha subrayado.Con respecto al triángulo logístico de Linares, Andújar y Bailén, Gámez ha apuntado que "el mayor freno se lo puso el PP y el Gobierno de Rajoy al marginar el corredor ferroviario central en las inversiones del Estado durante siete años".Junto a ello, ha aludido a otro asunto sobre el que "sólo hay incertidumbre", como es el tramo de conexión de Vadollano, en Linares, con la red ferroviaria, un proyecto que aprobó el anterior Gobierno andaluz y que ya tenía la autorización de Adif."Si la Junta de derechas quiere apostar por las infraestructuras y el desarrollo económico de esa zona, lo que tiene hacer es comprometerse con ese proyecto e impulsarlo", ha recalcado la parlamentaria socialista.