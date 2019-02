El PSOE destaca la importancia del aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social a eventuales agrarios

El PSOE de Jaén ha destacado la posibilidad que tienen los trabajadores eventuales agrarios para aplazar las cuotas a la Seguridad Social de enero a abril, "una medida muy importante" para la provincia, donde se encuentra "casi el diez por ciento" de los que hay en España, en torno a 70.000.Así lo ha indicado este viernes a Europa Press el secretario general, Francisco Reyes, quien ha explicado que se ha tomado al haberse aumentado las bases mínimas de cotización como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros.Ese incremento agrario suponía pasar a pagar 120 euros al mes en el en el conocido como sello agrario, si bien el Gobierno "acordó una solución" para que los trabajadores del campo no se viesen perjudicados: una bonificación para que la subida de la cotización baje de 22 euros a apenas 4,5 euros.Sin embargo, la bonificación "no puede aplicarse de manera automática", sino que se hará efectiva "vía enmienda de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, si no salieran adelante, el objetivo es aprobarla vía decreto"."Por ello, el Ministerio plantea que de aquí a abril, cuando calculan que pueden estar aprobados los presupuestos y, si no, el decreto, los eventuales del campo que quieran pueden retrasar el pago y lo abonarían después ya con el descuento correspondiente", ha comentado Reyes.Para ello, hay que solicitarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social, que ha ampliado el plazo en dos días hasta el próximo 14 de febrero. En el caso de que no se pida, se deberá abonar los 120 euros mensuales y, una vez aprobada la bonificación, "se devolverá de oficio los importes correspondientes"."Hemos estado muy encima de este tema porque afectaba de manera especial a la provincia", ha asegurado el secretario general del PSOE jiennense. En la misma línea, se ha pronunciado el diputado socialista Felipe Sicilia, quien ha subrayado la "gran relevancia" que tiene este aplazamiento para Jaén y ha valorado "el compromiso y la sensibilidad" que demuestra el Ejecutivo de Pedro Sánchez con este colectivo."Trabaja pensando en la gente, en sus problemas y en sus necesidades. Por eso fue sensible con los trabajadores autónomos y acordó más protección social para ellos a cambio de una mínima subida de las cotizaciones. Por eso subió el salario mínimo a 900 euros. Y por eso ahora ha vuelto a dar respuesta a un colectivo tan sensible y vulnerable como el de los trabajadores agrarios por cuenta ajena", ha dicho en una nota.Al hilo, ha destacado la labor "codo con codo" del Grupo Parlamentario Socialista con el Ministerio "para solucionar este desajuste" en las cuotas a la Seguridad Social de los eventuales del campo. A su juicio, esto evidencia "un trabajo útil para la ciudadanía" y pone de relieve que hay "un Gobierno en España comprometido con la gente, que escucha y que atiende".--EUROPA PRESS--