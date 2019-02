Paredes en el Serrano Haro tras el plan de arreglo

El PSOE ha criticado "las chapuzas" realizadas a cargo del plan de arreglo de colegios desarrollado por el gobierno local (PP) en el Ayuntamiento de Jaén con un presupuesto de 205.000 euros para la intervención en siete centros de la capital, "apenas una tercera parte del total" de centros que hay en la ciudad, según los socialistas.La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, María Isabel Lorite, ha señalado que los ediles socialistas han visitado uno por uno los siete centros escolares y han constatado que existen "grandes discrepancias" entre lo ejecutado y lo previsto en el contrato de intervención."Los arreglos o son un lavado de cara cuando deberían de haber sido intervenciones de más calado o directamente se ha pasado de largo por el problema, aun estando en la lista de actuaciones que estipula el contrato", ha señalado la edil en un comunicado.Así, los 205.000 euros se desglosaron en siete paquetes para hacer arreglos en los siguientes centros: Alcalá Wenceslada (19.162 euros), Alfredo Cazabán (47.593), Gloria Fuertes (11.307); Jesús y María (35.228); Navas de Tolosa (14.570); Capilla de San Andrés (46.810) y Serrano de Haro (29.915).En este sentido, en el Alfredo Cazabán los arreglos previstos en goteras se han solucionado con poco más que pintura, "razón que explica cómo solamente con las lluvias caídas la semana pasada las humedades han vuelto a aparecer". Igualmente, en el Serrano de Haro se estipulaban en el contrato arreglos y pintura tanto en el exterior como en las aulas "y hemos descubierto que han pasado de largo por algunas estancias dejando las mismas manchas y los mismos problemas".Asimismo en el Serrano de Haro se han sellado goteras "con métodos que no son definitivos, que son más para salir del paso". Según la concejala socialista, "no se ha hecho nada" en el arreglo de canaletas y pintura en el Jesús y María, donde existe además un problema con el vallado y las escaleras."Tampoco ha tenido mejor suerte el Alcalá Wenceslada, donde más allá de pintar sigue habiendo problemas con la obstrucción de los desagües y canalones". Todo esto, según Lorite, ha provocado que exista "malestar entre algunos equipos directivos y de padres por las chapuzas"."No nos parece de recibo que además de ser un plan que solo beneficiaba a unos pocos centros no esté bien ejecutado, no sólo por lo que nos trasladan desde algunos centros sino porque lo hemos comprobado nosotros mismos", ha apuntado la concejala socialista.El PSOE va a pedir el expediente de justificación del contrato para comprobar cómo se ha gastado cada céntimo de los 205.000 euros que se han destinado a esta intervención. "Si hubieran hecho las cosas bien en estos siete centros podríamos haber dado por bueno que se hubieran dejado para después al resto, pero como siempre, el modus operandi del PP con los colegios es mucha chapuza y poca eficiencia, mucha desgana y poca gestión. En definitiva, cero apuesta por la educación pública".--EUROPA PRESS--