La portavoz y candidata socialista a la Alcaldía de Mancha Real (Jaén), Ana Linares, ha criticado "el oscurantismo" con el que desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo las contrataciones correspondientes a los planes especiales de empleo de la Junta de Andalucía y ha preguntado directamente a la alcaldesa, María del Mar Dávila (PP), "qué es lo que tiene que esconder" para no haber llevado el proceso de selección a la comisión municipal constituida a tal efecto."La alcaldesa ha contratado a quien ha querido, con criterios que desconocemos, puenteando a la comisión de selección y faltando el respeto a este órgano municipal, que definitivamente ha sido convertido en un paripé por el PP, tal y como denunciamos en su momento", ha dicho Linares en un comunicado.Para Dávila, los desempleados del municipio "tienen todo el derecho del mundo a optar a un proceso limpio, transparente y en igualdad de condiciones". Ha añadido que "llevar el proceso de contratación a escondidas y ocultar la información a la comisión de selección, donde estamos representados todos los grupos políticos, no parece una buena señal".La portavoz socialista ha recordado que esta comisión de selección fue creada por unanimidad a petición del PSOE. Su objetivo era diseñar los proyectos con las aportaciones de todos los partidos y velar por la transparencia y equidad del proceso de selección."Habría que preguntarle a la señora Dávila por qué votó a favor de esta comisión, si después iba a saltársela a la torera. Ha boicoteado esta comisión y la ha dejado inutilizada", ha subrayado.Ha incidido en que en primer lugar el PP se dio una mayoría absoluta de seis concejales en la citada comisión "cuando no dispone de esa mayoría en el Ayuntamiento", mientras al PSOE que tiene el mismo número de concejales que el PP, sólo le permitió un miembro, al igual que al resto de grupos."El PP nunca quiso dialogar nada, ni consensuar nada. Vino a imponer un rodillo con una mayoría absoluta que no tiene, con un ordeno y mando impropio de los tiempos en los que estamos", ha dicho Linares, al tiempo en que ha insistido que la selección de personal sin pasar por la comisión constituye "un desprecio y una falta de respeto a la comisión, al Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas de Mancha Real".--EUROPA PRESS--