José Latorre

El secretario de Política Municipal del PSOE de Jaén, José Latorre, considera que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "está obligado" a dar explicaciones sobre el caso Matinsreg, toda vez que este viernes "se mete en la boca del lobo" con su visita al Ayuntamiento y el alcalde, Javier Márquez (PP), sigue guardando un silencio "inaceptable" sobre el caso. "Ya que el alcalde no habla, el señor Moreno Bonilla está obligado a hacerlo", ha dicho Latorre.En rueda de prensa, Latorre ha recordado que Matinsreg es "una compleja trama que presuntamente tenía el objetivo de saquear las arcas públicas" del Ayuntamiento y que por ello Juanma Moreno "no puede continuar con la táctica del avestruz" que mantiene el PP de Jaén. "Estamos hablando de cuatro millones de euros que se le han robado a los ciudadanos y ciudadanas de Jaén. Lo que no puede hacer el PP es como si aquí no ocurriera nada, como si el Ayuntamiento no estuviera en el centro de una investigación de una magnitud enorme", ha dicho Latorre.El responsable socialista ha apuntado que los delitos que se están investigando constituyen "el pleno al 15" de los delitos de corrupción (prevaricación, malversación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias) y ha manifestado su estupor ante el hecho de que "aquí nadie diga nada" porque "Márquez sólo se dedica a hablar de Cataluña y a intentar "postularse como palmero mayor del reino" respecto al Gobierno andaluz.El responsable socialista ha indicado, por otro lado, que el presidente andaluz "ha empezado muy mal" con la provincia de Jaén y ha confiado en que "ese desprecio" que ha demostrado con sus primeras decisiones --como la ausencia de consejeros de Jaén-- "no se reproduzca semana tras semana en el Consejo de Gobierno" y que "tampoco se traduzca en un desprecio en las inversiones hacia esta provincia".Llegados a este punto, Latorre ha recordado que Juanma Moreno prometió un plan especial de inversiones para la provincia de Jaén y le ha reclamado que en su visita a Jaén "no traiga palabras ni declaraciones de intenciones, sino el compromiso de reflejar lo que prometió en campaña en unos presupuestos para el mes de marzo"."No hay ninguna razón para retrasar la presentación de esos presupuestos, salvo que el PP quiera darnos gato por liebre y esconder sus incumplimientos hasta después de las elecciones municipales. Prometieron un plan especial de inversiones para Jaén y queremos verlo reflejado en los presupuestos andaluces cuanto antes", ha dicho.Por su parte, la vicesecretaria del PSOE local y viceportavoz en el Ayuntamiento, Mercedes Gámez, ha lamentado que haya tenido que ser el PSOE en la oposición el que haya tenido que salir en defensa del interés general en el caso Matinsreg ya que "la oposición es la única que ha trabajado para que se restituya la ciudad de Jaén esos casi cinco millones de euros".La concejala ha dicho que durante este tiempo los socialistas han sido prudentes. "Esta prudencia ha dado paso a la estupefacción al comprobar las derivaciones de este caso y el clamoroso silencio del PP en este sentido"."Lo que era un caso puntual se ha convertido, lo estamos viendo, en un entramado que convierte al Ayuntamiento de Jaén en un absoluto coladero", un lugar por "el que campan a sus anchas empresas pantalla y ramilletes de sociedades interpuestas bajo la misma mano, empresarios y facilitadores a los que se les ponía la alfombra roja para entrar en el Ayuntamiento y que llegaron hasta la caja fuerte sin que hubiera reparos por parte de José Enrique Fernández de Moya, el anterior alcalde", ha dicho Gámez.La edil ha explicado que el caso Matinsreg tiene ya dos piezas separadas para investigar a todo un entramado de empresas. La última, a raíz de los contratos firmados por el actual alcalde, Javier Márquez, con dos empresas "que simultanearon los mismo servicios que Matinsreg cuando esta se llevaba el dinero calentito".--EUROPA PRESS--