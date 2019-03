El PSOE de Jaén ha afeado al equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento que "no sepa" que el camino que presta servicio a los vecinos del Puente Nuevo y Pago de Juan Ramos es de competencia "municipal", según el inventario y la ordenanza aprobada por el propio PP en 2014 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 215 del 6 de noviembre de 2015 tras resolverse las alegaciones.En este documento se destaca, además, que el mantenimiento de estas vías corresponde al Consistorio, según ha explicado la viceportavoz socialista, Mercedes Gámez. Lo ha hecho después de que la concejala de Servicios Técnicos Municipales e Imefe, Rosa Cárdenas, argumentase que el Ayuntamiento "no puede intervenir" en el acceso principal a esas urbanizaciones, ya que "no es un camino municipal".Gámez ha recordado, sin embargo, que la aprobación del inventario y la ordenanza sobre caminos la hizo el propio PP siendo el actual alcalde, Javier Márquez, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente y Cárdenas teniente de alcalde. "Se ve que sigue en la misma línea que por aquel entonces, que no se entera de lo que se firma", ha afirmado en una nota.En este sentido, ha considerado que lo que deben hacer ambos "es preocuparse más de solucionar el problema tan grave" que tienen 400 familias con este camino "estrecho, sin iluminar y con peligrosos hundimientos" en lugar de hacer oposición a Julio Millán y al PSOE el uno y méritos la otra, muy amortizada políticamente tras su imputación en el caso Matinsreg".La edil socialista ha apuntado que, incluso, el propio PP valoró en su día esta ordenanza como "totalmente necesaria para tener constancia documental de la identificación de los caminos rurales y además aplicar una normativa al respecto que garantice su seguridad para que no se deterioren ni sufran apropiación", en palabras de la por entonces concejala de Promoción Económica, Marina Paterna."Pues ya están tardando en cumplir", ha subrayado no sin añadir que "el PP al completo bajó a la zona a colocar placas en las calles y a hacerse la foto a costa de los vecinos" y en aquella ocasión "no se cuestionaba la titularidad ni se arremetía contra los residentes que ahora le exigen por escrito una solución a una situación de riesgo".En definitiva, a su juicio, el gobierno municipal ha dejado claro a los vecinos que "de arreglar el camino nada de nada", una vía que, además, ha aumentado el tráfico al ser alternativa a la carretera de Torrequebradilla cuando se corta por las obras del futuro centro comercial Jaén Plaza.DEJACIÓNPor otro lado, Gámez ha criticado el estado de los 54 caminos cuya titularidad se asumió y que están incluidos en el referido inventario. "Márquez ha tenido en su mano ayudas de la Junta para acondicionarlos y no ha querido. Son sitios de paso para agricultores y vías que comunican zonas residenciales donde vive mucha gente", ha declarado.Para la viceportavoz, es "un ejemplo de la dejación de funciones" del equipo de gobierno 'popular', que "no tiene claro qué prioridades son las que tiene que tener un alcalde al que el mantenimiento y conservación de los barrios con un mínimo de decencia se le ha olvidado por completo"."La lejanía de Javier Márquez de los barrios de Jaén es cada vez mayor. No escucha, no habla y no quiere ver una realidad de la que a diario se quejan los vecinos y vecinas de esta ciudad y es necesario que eso cambie", ha concluido.--EUROPA PRESS--