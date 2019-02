El senador socialista Pío Zelaya ha acusado al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), de "bloquear" las obras de restauración del paraje de Los Cañones. Las declaraciones de Zelaya se producen tras conocer una respuesta del Ministerio de Transición Ecológica en la que se afirma que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no puede ejecutar una partida de 758.433 euros para las obras en la zona porque el Ayuntamiento lleva más de dos años sin expropiar los terrenos."Esta es la confirmación de la incapacidad de Javier Márquez para gobernar Jaén. Ni con el dinero de otros es capaz de hacer cosas por la ciudad. Quien se queja de que no se invierte en Jaén debería explicar a los vecinos de Jaén los motivos por los que está bloqueando 758.000 euros", ha dicho Zelaya.El senador, a través de un comunicado, ha recordado que Los Cañones es un paraje muy ligado sentimentalmente a los jiennenses y ha subrayado que además "esta obra es una promesa electoral de su propio partido, de la que se olvidó cuando los jiennenses metieron el voto en la urna". "El Gobierno quiere restaurar Los Cañones pero el alcalde de Jaén y sus concejales no lo dejan", ha indicado Zelaya.Ha incidido Zelaya en que las administraciones "se enfrentan cada día a procesos de expropiación mucho más complejos que el de Los Cañones", que es "un procedimiento relativamente sencillo". "Aquí lo difícil era reunir la inversión y parece mentira que habiendo dinero por parte del Gobierno de España, lo que no haya es trabajo por parte del alcalde y su equipo de Gobierno", ha señalado el senador socialista.En este sentido, ha lamentado que el alcalde "esté más preocupado por Cataluña y por taponar comisiones de investigación en el Ayuntamiento, que por los proyectos y las inversiones que pueden llegar a la ciudad en beneficio de sus vecinos y vecinas".Por último, ha reiterado que la gestión municipal del PP en la capital "es una de las peores de toda España", ya que "difícilmente se podrá encontrar un Ayuntamiento de cualquier signo político que haga tan poco por su ciudad y que encima se dedique a torpedear los proyectos de los demás".--EUROPA PRESS--