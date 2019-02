El programa FoCo de la UJA ofrece un curso sobre habilidades comunicativas y estrategias para presentar trabajos

El programa de Formación Complementaria (FoCo) Académico Profesional de la Universidad de Jaén oferta el curso 'La exposición como clave persuasiva: habilidades comunicativas, herramientas y estrategias de presentación de trabajos académicos y profesionales'.Dirigida por el profesor del Departamento de Filología Inglesa y director de UniRadio Jaén, Julio Ángel Olivares, esta actividad empezará a impartirse el próximo 23 de marzo y constará de tres bloques, según ha informado este martes la UJA."En todo trabajo académico o proyecto profesional que precisa de una presentación en público, además de la necesaria precisión, coherencia y cohesión de contenidos y correcta secuenciación, se requiere una argumentación efectiva a partir del cuidado de los fundamentos de la oratoria, el aprovechamiento de las estrategias y habilidades comunicativas, sin obviar el uso eficiente de las herramientas de presentación, exposición y visibilización del material", ha explicado Olivares.Así, el curso potenciará, entre otras habilidades, la capacidad de síntesis y claridad expositiva a partir del conocimiento detallado de programas informáticos diseñados a tal efecto y la dicción y enunciación responsable como facilitadoras de una visibilización de los contenidos.También se fomentará el aprovechamiento del lenguaje no verbal como potenciador expositivo, además del dominio de la coherencia y la cohesión como elementales de plasmación en el desempeño de la exposición ideal en español e inglés."El curso tendrá otro pilar básico en el fomento de la capacidad de respuesta asertiva a la hora de enfrentarse a situaciones de debate ante un tribunal o comité evaluador", ha detallado su director, quien ha añadido que la metodología estará centrada en la potenciación de las virtudes expositivas y en la erradicación de los principales errores a la hora de presentar un trabajo académico frente a un tribunal.BLOQUESEl primero de los bloques que lo forman, 'Clase a gran grupo', contará con la ponencia invitada de Laura García, "referente a nivel nacional en el ámbito de la psicología y el coaching", que hablará sobre estrategias operativas de presentación de trabajos. Además, Luis Alfonso Ureña, catedrático del Departamento de Informática y director del Centro de Estudios Avanzados en TIC de la UJA, hablará sobre herramientas de presentación.Además, Laura Blázquez, profesora del Departamento de Filología Inglesa, se centrará en la exposición de objetivos y conclusiones en inglés. Esta sesión contará, asimismo, con la participación del propio Olivares, que explotará las técnicas radiofónicas para multiplicar el potencial de la dicción y enunciación.El segundo bloque, 'Docencia online', está dividido en tres módulos, comenzado por el titulado 'Estrategias lingüísticas y discursivas para las exposiciones orales en el ámbito académico del español', a cargo de Narciso Contreras, profesor del Departamento de Filología Hispánica.Junto a ello, Laura Blázquez dirige el denominado 'Oral discourse for conferences, thesis and presentation in English. Linguistic functions and internal discourse', mientras que Víctor Figueroa, colaborador de Uniradio Jaén, es el responsable de 'Mejora tu desempeño en la presentación de trabajos académicos'.Por último, se desarrollarán los talleres: 'Comunicación no verbal, lenguaje y entrenamiento corporal para presentar un trabajo académico', dirigido por la subdirectora de la Biblioteca de la UJA, Trinidad Alonso, y 'Principales errores que se comenten en la presentación y defensa de un proyecto ante un tribunal', con el catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud José Juan Gaforio.El periodo de matrícula permanecerá abierto hasta el 20 de marzo y se podrá realizar a través del enlace https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/foco-academico-profesional-la-exposicion-como#preinscripcion-y-matricula--EUROPA PRESS--