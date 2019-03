El programa de RNE 'No es un día cualquiera' se emite este fin de semana desde La Puerta de Segura

La emisión del programa de Radio Nacional de España (RNE) 'No es un día cualquiera' desde La Puerta de Segura (Jaén) traerá este fin de semana a colaboradores y personalidades de primer nivel, que protagonizarán nueve intensas horas de radio.La Denominación de Origen (DO) Sierra de Segura, la DO más antigua de Andalucía, trae este sábado y el domingo (De 8,30 a 13,00 horas) este veterano espacio para conmemorar su 40 aniversario y promocionar a nivel nacional la calidad de su aceite de oliva virgen.De esta forma, según se ha informado desde la DO, estarán presentes en el teatro municipal puerteño colaboradores como la farmacéutica y divulgadora sanitaria Boticaria García, el meteorólogo José Miguel Viñas o el latinista Emilio del Río. A ellos se unen nombres como el veterano periodista Andrés Aberasturi o el periodista musical y escritor José Ramón Pardo.Además, el Mago More llevará a cabo su sección 'Morerías', en la que hablará de inventos raros, actualidad tecnológica e innovación, siempre con su toque de humor. Por su parte, la periodista Piluca Iñigo, hija del mítico José María Íñigo, examinará situaciones disparatadas con las que convivimos a diario.El aceite de oliva con Denominación de Origen Sierra de Segura tendrá un gran protagonismo con la realización de entrevistas a Ángel Sánchez y Francisco Moreno, presidente y secretario del Consejo Regulador de la DO.Además, el ingeniero agrónomo Manuel Pajarón hablará de las peculiaridades del olivar de montaña, dominante en la Sierra de Segura, mientras que José Antonio Carrasco, responsable de calidad de la Denominación de Origen, llevará a cabo una cata de aceite de oliva virgen extra en directo junto a la presentadora Pepa Fernández. A ello se unirán actuaciones musicales y otras sorpresas que se irán desvelando a lo largo del fin de semana.El apartado de entrevistas tendrá un claro sabor jiennense, ya que también estarán en La Puerta de Segura Emilio Lara, uno de los escritores de novela histórica con más éxito en España, y el dramaturgo vilcheño Alberto Conejero, ganador del Premio Max y uno de los autores teatrales más reconocidos de nuestro país en la actualidad.'No es un día cualquiera' cumple esta temporada 20 años en antena en Radio Nacional de España, conducido por Pepa Fernández, y cuenta con una cifra de oyentes cercana al millón de personas cada fin de semana. Esta acción promocional en La Puerta de Segura está impulsada por la Denominación de Origen Sierra de Segura y cuenta con la colaboración, entre otros, de CaixaBank, la Diputación de Jaén, y el Ayuntamiento de la localidad.--EUROPA PRESS--