El presidente del PP en Jaén, Juan Diego Requena, ha asegurado que la nueva delegada de la Junta, Maribel Lozano, será "baluarte para el gran cambio que vivirá Andalucía y la provincia".Así lo ha afirmado tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes en el que se ha hecho oficial el nombramiento de la también exalcaldesa de Torredonjimeno y vicesecretaria de Política Municipal y Desarrollo Rural del PP-A."Le deseo toda la suerte en esta nueva andadura, que será difícil pero apasionante. Ha recogido hoy la gran responsabilidad de ser la cabeza visible del Gobierno autonómico en Jaén y deberá trabajar muy duro por esta provincia y por los jiennenses", ha apuntado en una nota.En este sentido, ha considerado que tiene por delante una legislatura para que Jaén "por fin sea prioridad para la Junta de Andalucía" y "no como ocurría cuando el PSOE gobernaba", con los jiennenses "totalmente aislados e ignorados"; de modo que "todas aquellas históricas reivindicaciones empiecen a cumplirse".Requena también ha señalado el "importante papel que tendrá ahora Maribel Lozano para asentar al Partido Popular en la provincia y seguir siendo referentes del centro derecha" de cara a las elecciones municipales de mayo".Un "reto apasionante y una oportunidad única" para ella que propicia, además, que el secretario general del PP jiennense, Francisco Palacios, pase a ser diputado autonómico una vez que la tosiriana renuncie a su acta."Estoy muy feliz por nuestro secretario general porque no me cabe duda de que su labor en el Parlamento andaluz representando a nuestra provincia, junto a Erik Domínguez y Ángela Hidalgo, será sobresaliente", ha dicho sobre el también alcalde de Los Villares, que ocupó el cuarto puesto en la lista y que deberá dejar la Alcaldía al ser incompatible con la condición de parlamentario andaluz.El dirigente 'popular' ha resaltado que desde la viceconsejera de Salud, Catalina García, pasando por Maribel Lozano y hasta los tres diputados autonómicos, pueden "estar muy orgullosos de la representación" que Jaén tiene en las instituciones andaluzas.Son, según ha añadido, personas "trabajadoras e implicadas con Jaén", por lo que ha dicho no tener duda de que gracias a ellos se empezará "a ver cómo prospera la provincia". Al hilo, los ha animado a que "juntos trabajen duro para que por fin se sienten las bases" de proyectos pendientes.Ha aludido, por ejemplo, a la construcción de la Ciudad Sanitaria, la conversión en autovía de la A-306 El Carpio-Torredonjimeno, la finalización y construcción de Chares o la remodelación de carreteras autonómicas "en precarias condiciones". "En definitiva "mucho trabajo por delante que seguro sabrán cumplir como siempre hacemos en el Partido Popular", ha concluido.--EUROPA PRESS--