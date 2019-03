El presidente de la CHG, Joaquín Páez, atiende a los periodistas en Ja

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los agricultores jiennenses porque "el año pasado con menos agua de la que tenemos embalsada, mil hectómetros cúbicos menos, no hubo ningún problema ni en riegos ordinarios ni extraordinarios, ni en Jaén ni en ningún otro sitio" y este año "tampoco tiene por qué haberlos".Es la llamada a la calma que ha hecho el presidente del organismo de cuenca tras la manifestación convocada este viernes en Jaén por AproJaén y Areda para exigir la autorización inmediata para el riego de 15.000 hectáreas de olivar jiennense bajo la premisa de que este cultivo no puede esperar más ante la falta de lluvias.En declaraciones a Europa Press, Páez ha indicado que "sin menospreciar a las personas que han ido a la manifestación porque yo creo que la buena fe de la gente no puede ser puesta en cuestión", lo que sí considera es que se ha tratado de una "convocatoria totalmente infundada porque sólo ha sido convocada por una determinada asociación, el resto, las mayoritarias, las que más regantes tienen en su seno, no se han adherido".Para el presidente de la CHG, la manifestación "más que la reclamación de un derecho que nunca han perdido, es un pulso que se está intentando mantener" desde posiciones "localistas". Ha añadido que los convocantes "saben perfectamente que los riegos extraordinarios se tienen que dar después de la comisión de desembalse" porque "es lo que marca la ley" y "aquí en la Confederación no nos vamos a saltar la ley".Habitualmente la comisión de desembalse viene celebrándose en mayo, pero en esta ocasión se ha adelantado al mes de abril, concretamente al 2 de abril y "automáticamente" a partir de esa comisión de desembalse donde se decidirá cuál va a ser la dotación de agua para los riegos ordinarios y extraordinarios será cuando comience a gestionarse el tema de los riegos extraordinarios que "este año y gracias a la intermediación de UPA, se ha adelantado cuatro o cinco meses para presentar la petición".Páez ha querido dejar claro que es "totalmente falso" que "los riegos extraordinarios se hayan denegado" y ha reiterado que "hasta que no se mantenga el pleno de la comisión de desembalse no se pueden autorizar porque no nos lo vamos a saltar ni porque lo digan unos ni porque lo digan otros".Ha manifestado que "jugar con el agua y con la seguridad y garantía de los regantes, diciendo medias verdades es muy peligroso y no merece consideración", al tiempo que ha destacado que "la Confederación se rige bajo el principio de unidad de cuenca" por lo que "no pensamos en provincias, sino en la cuenca en su conjunto y ninguna entidad va a cuestionar esto"."Siento que se haya producido la manifestación, estamos muy preocupados por los regantes y trabajamos todos los días para resolver los problemas", ha dicho Páez. Asimismo, ha rechazado que las resoluciones vayan a tramitarse en junio o julio, o que otras veces se hayan adelantando las resoluciones porque "si se ha hecho ha sido en contra de la ley y no voy a saltarme la norma". También ha apuntado que "es falso que se hayan reducido las dotaciones porque no se ha reunido la comisión de desembalse".Dicho esto, ha querido subrayar que "toda la argumentación en la que se basaba la protesta no tiene mucho sentido" y ha apuntado que "los regantes pueden estar tranquilos porque vamos a trabajar en Confederación para gestionar el agua lo mejor posible, no solo para unos sino para todos".Respecto a otros años, según el presidente del organismo de cuenca, "nos hemos adelantado cuatro o cinco meses para presentar las solicitudes" y ya "se está trabajando sobre las mismas" pero por ley no se pueden conceder "aunque la gente salga a la calle" ya que hay que esperar al pleno de la comisión de desembalse. Después las autorizaciones llegarán "lo antes posible", en "un plazo casi inmediato" que podría ser finales de abril o principios de mayo.En su argumentación, Páez ha echado mano del articulo 52.1 del texto refundido de la Ley de Aguas para recordar que los riegos extraordinarios son una autorización que como tal dependen de la comisión de desembalse porque primero hay que saber del agua de la que se dispone y a partir de ahí es "cuando se tiene que tramitar ese derecho al riego".Sobre las 50.000 hectáreas de olivar de la provincia de Jaén que están esperando su regulación, Páez ha apuntado que "los trámites administrativos de las concesiones son largos y garantistas", a lo que se suma que "a veces" el personal "no es el suficiente". Dicho esto, ha apuntado que no va a consentir a que se apunte que la CHG tien "animadversión a Jaén" porque es "completamente falso y los funcionarios merecen un respeto".Ha recordado que CHG representa a 12 provincias, 57.600 kilómetros cuadrados, 890.000 hectáreas de regadío, 500.000 de regadío olivar y "la gestionamos con nuestros medios lo más eficiente y eficazmente posible", aunque "todo sea mejorable en la vida"."Dejar entrever que hay algo contra Jaén es totalmente falso porque si hubiera algo, no se hubiera promovido desde Confederación la inversión de 9,5 millones en el Condado en un problema histórico de aguas contaminadas en abastecimiento, ni 3,5 millones en el Quiebrajano, también para abastecimiento".En Confederación, ha dicho el presidente "no vale qué hay de lo mío y no lo vamos a consentir" porque "el agua es de todos y tiene que ponerse las pilas todo el mundo para gestionar el agua lo mejor posible para todos". Y esto es algo que desde CHG se están haciendo "razonablemente bien" por lo que "seguiremos con profesionalidad y rigor" ya que todo lo demás es "ruido para obtener no se qué".--EUROPA PRESS--