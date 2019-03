El PP de Jaén ha señalado que "la igualdad no se garantiza con eslóganes ni pancartas", sino "creando oportunidades educativas, laborales, profesionales y de conciliación para todos".Así lo ha indicado este jueves la diputada autonómica 'popular' Ángela Hidalgo ante el Día Internacional de la Mujer, sobre el que, a su juicio, el PSOE "pretende hacer un uso partidista". Ha lamentado, además, su "política de boquilla" en esta materia en Andalucía, donde "se dejaban sin gastar 75 de cada 100 euros para la protección de víctimas de la violencia de género"."Con qué descaro vienen ellos hablar de feminismo, de mujer o de igualdad si se dejaban sin gastar el dinero para la protección de víctimas", se ha preguntado en una nota, en la que también ha criticado que las partidas para empleo "sólo se ejecutaron a la mitad".Hidalgo ha apuntado que su formación quiere promover "un gran pacto de Estado por la igualdad salarial que, desde el diálogo social, haga que en cinco años no exista diferencia entre hombres y mujeres". "Así es como trabajamos en el PP, planteando soluciones, adoptando medidas, no vendiendo humo como hace el PSOE", ha dicho.Ha incidido, además, en que el Gobierno 'popular' creó un complemento por maternidad en las pensiones y se ha propuesto extenderlo a las mujeres con un solo hijo; legisló el teletrabajo y situó la brecha salarial por debajo de la media europea "y todo eso con el PSOE en contra."Por tanto, aunque quieran atacarnos gratuitamente con mentira, lo verdaderamente cierto es que si hay algún partido en España que sea referencia de igualdad es el Partido Popular", ha apostillado la diputada autonómica.Así las cosas, se ha sumado a las declaraciones del presidente nacional del PP, Pablo Casado, y ha dicho que en la provincia de Jaén y Andalucía tampoco permitirán "que instrumentalicen el 8 de marzo", con visiones "sectarias" frente a una jornada que "debe ser el día de todas las mujeres, sin imposiciones ni enfrentamientos"."El PSOE y otras fuerzas políticas pretenden engañar a la ciudadanía con mentiras sobre nosotros pero nosotros tenemos una gran defensa y es que mientras ellos dicen, nosotros hacemos", ha comentado no sin subrayar que su formación celebrará el 8M "mirando al futuro comprometidos con la igualdad, como siempre".--EUROPA PRESS--