Jaén.- 28A.- El PP presenta "personas serias, honestas, trabajadoras"

El PP de Jaén ha presentado este martes sus candidaturas íntegras para las elecciones generales, formadas por "personas serias, honestas, trabajadoras y con el aval de su buena gestión para ganar".Así lo ha puesto de relieve el presidente provincial, Juan Diego Requena, quien ha comparecido junto a la cabeza de lista al Congreso, María Luisa del Moral, y el alcalde de la capital, Javier Márquez, que opta al Senado."Tenemos un mes para recordarles a los jiennenses que somos el partido de la seriedad, de la honestidad, el partido del trabajo bien hecho", ha afirmado. Una labor que se hará de la mano de los candidatos al Congreso --María Luisa del Moral, Agustín Moral, Miguel Contreras, María Torres y Ana González-- y al Senado (Javier Márquez, Ángeles Isac y Juan Morillo).Requena ha defendido que el PP no es "flor de un día", sino "el referente del centro-derecha" que lleva "toda la democracia trabajando al servicio de este país". "Nuestro aval es la gestión que realizamos en los ayuntamientos, en las diputaciones y en el Gobierno de España donde conseguimos con la ayuda de todos los españoles levantar el país", ha añadido. Un aval que, sumado "al gran trabajo" de quienes forman el partido en Jaén, "hizo ser palanca de cambio para el nuevo gobierno de la Junta" que esperan repetir en 28 de abril.En este sentido, ha asegurado que es "un honor" acompañar como presidente provincial a los candidatos al Congreso y al Senado para trasladar que son "el único partido comprometido con esta provincia", el "de las grandes obras hidráulicas, el partido del ferrocarril, de las carreteras"."Somos los padres de la presa de Siles y la balsa de Cadimo, de la A-32, somos el partido del campo y del olivar y llevamos siempre por bandera nuestro aceite de oliva", ha señalado no sin situar en el lado opuesto al PSOE.Para trasmitir todo esto, la campaña se basará en tres ejes fundamentales: reuniones sectoriales; el municipalismo y llegar a cada uno de las 97 localidades. "S las elecciones autonómicas fueron la primera vuelta de las municipales, los comicios del 28 de abril son la segunda vuelta porque un buen resultado en las elecciones generales será la garantía para ganar las municipales el 26 de mayo", ha apostillado.En primera fila estarán Del Moral y el candidato Márquez, quien ha calificado las listas del PP jiennense de "brillantes", con una gran calidad "humana y profesional", personas de la sociedad civil, cercadas, formadas, cualificadas y conocedoras de la provincia "que es lo que los ciudadanos demandan, que gobierne gente preparada, trabajadora e ilusionada".Sobre el Senado, al que opta, ha apuntado que pretenden que "esta cámara, que es de representación territorial, pero que no siempre ha ejercido como tal esté compuesta por municipalistas". "Personas que trabajan por sus territorios, que luchan por acabar con el gran desequilibrio territorial que está provocando el Gobierno de Pedro Sánchez, personas que se dejen la piel por su pueblo o su ciudad, frente a las listas de otros partidos que usan el Senado para jubilar a sus políticos", ha dicho.--EUROPA PRESS--