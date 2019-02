El PP lamenta que el PSOE rechace en Diputación la construcción de una pista de atletismo para Linares

Pleno ordinario en la Diputación

La diputada provincial del PP de Jaén, Ángeles Isac, ha lamentado que el pleno de la institución provincial, con los votos en contra del PSOE, haya negado y rechazado colaborar con la ciudad de Linares para la construcción de una nueva pista de atletismo."Es triste, lamentable y desolador" que el PSOE niegue a los linarenses el derecho a unas instalaciones deportivas dignas después de que los deportistas de esta ciudad lleven 25 años conformándose con una pista "mal construida, sin las medidas reglamentarias exigidas por ley". Para Isac, desde el PP "no pedimos nada descabellado, sólo pedimos un convenio, que nos sentemos a dialogar, que busquemos una solución entre todos pero visto está que a esta Diputación y al PSOE poco le interesa Linares".Eso sí, la dirigente popular ha calificado de "torticero y poco generoso" que cuando el PP trae mociones "se nos acuse de tener un trasfondo político pero cuando las mociones son del resto de grupos, no es así, por lo que parece que no trabajamos en igualdad de condiciones". Los socialistas, según Isac, han dicho que la Diputación "no está para gastar dinero en un municipio de 60.000 habitantes, y quienes han estado gobernando en la Junta casi 40 años le echan ahora esta pelota a la administración andaluza dolidos porque ahora es Juanma Moreno su presidente".Asimismo, el diputado provincial del PP de Jaén, Francisco Palacios, ha criticado que el PSOE no entienda la trascendencia que tendría para los municipios jiennenses su adhesión a la Red Mundial de Ciudades Amigables y haya rechazado su moción.El voto en contra de los socialistas demuestra, según Palacios, que "el PSOE no se compromete ni apoya a nuestros mayores y supongo que también se entristecerán aquellos mayores militantes y votantes socialistas que un día confiaron en ustedes".Frente al rechazo de las mociones del PP, esta formación sí ha votado a favor de la moción del PSOE para respaldar el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. "Siempre hemos defendido y defenderemos a las víctimas de violencia de género", ha señalado la diputada provincial popular, Ángela Isac.La diputada popular ha querido dejar claro que "no son ciertas las acusaciones del PSOE sobre las negociaciones del PP con Vox" porque "jamás se ha negociado por parte del PP ninguna propuesta que suponga una merma en los derechos de la mujer, al contrario, con Cs se ha pactado seguir avanzando juntos para poner fin a esta lacra social que es responsabilidad de todos".La dirigente popular ha finalizado diciendo que "tanto se lía el PSOE que ni ellos mismos saben lo que hacen" y ha criticado que han sido los socialistas los que "han echado el cerrojazo" al Centro de Información a la Mujer (CIM) de Larva, Quesada, Pozo Alcón y Huesa, "dejando sin atención a las mujeres de estos municipios y a las empleadas".Además, el grupo popular ha votado a favor de la moción socialista apoyo al sector de la caza a pesar de que, según el diputado del PP, Juan Diego Requena, "le ha dado la espalda a los cazadores y al mundo rural cuando se ha tratado de sacar adelante leyes que les beneficiasen". Sin embargo en el PP "siempre hemos sido claros, no nos hemos andado por las ramas porque para nosotros nadie tendría que pedir perdón por ser cazador".Por eso, ha incidido en que algo está fallando cuando hay que salir en defensa de algo es "tan arraigado y sustancial" en la provincia de Jaén como es la caza. "Algo se ha hecho mal a la hora de explicarle a la sociedad lo que significa la caza y el problema no ha sido otro que los titubeos a la hora de su defensa por parte de otros partidos políticos", ha apuntado Requena.--EUROPA PRESS--