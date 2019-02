Cristina De Toro, Juan Diego Requena y Maribel Lozano

El presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha felicitado a los tres delegados que conformarán parte de la estructura provincial de la Junta de Andalucía en Jaén y a los que se ha referido como "grandes profesionales". Se trata de Trinidad Rus, delegada territorial de Salud y Familias; Jesús Estrella, delegado territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico; y Soledad Aranda, delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible."Tres buenos profesionales, trabajadores y fieles a los jiennenses y a esta provincia que hoy comienzan una nueva trayectoria política", ha indicado Requena en un comunicado en el que también ha valorado que poco a poco se vaya conociendo el organigrama de la Junta de Andalucía en Jaén, ya que "por delante tenemos unas elecciones municipales, y no sabemos si generales, en las que necesitaremos a todo el mundo trabajando por la provincia".El dirigente popular ha destacado las tres "importantísimas áreas" que asumen los delegados populares en Jaén donde ya ejerce como delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano. En Salud, "el trabajo que hacer en Jaén es mucho y Rus tendrá además el apoyo desde Sevilla de la viceconsejera jiennense Catalina García, por lo que no cabe duda de que el gobierno el cambio realmente cambiará la sanidad jiennense, dignificándola".Así, ha recordado que Rus tiene importantes demandas que atender, desde la Ciudad Sanitaria de Jaén, hasta el incremento de especialidades en los Chares, la ampliación de pediatras en los pueblos, la mejora de los centros de salud, entre otros".Respecto a Fomento, ha apuntado que "Jesús Estrella podrá por fin acabar con las rallas amarillas y las señales de badén". Con él"podremos ver cómo se trabaja para que la Torredonjimeno-El Carpio o la Jaén-Andújar sean pronto una realidad".Por último, respecto a Soledad Aranda ha dicho que "tiene un papel muy importante" y "en sus manos recaerá luchar para que el gobierno de Sánchez no juegue con la PAC, para que llegue el relevo generacional al campo jiennense o para que se pongan en marcha las canalizaciones de la presa de Siles", entre otras medidas.En definitiva, ha señalado Requena, "tres grandes profesionales con tres grades responsabilidades, mucho camino por andar y mucho trabajo por hacer". Asimismo, se ha mostrado convencido de que los tres delegados nombrados desde el PP harán "perfectamente" su trabajo, "con honestidad, esmero y dedicación a esta provincia".Por otro lado, Requena ha destacado también el nombramiento de Carmen Cristina de Toro como directora general de Industrias y Cadena Alimentaria. "En nuestra provincia hay gente muy válida, tanta que cuando el presidente de la Junta de Andalucía me dio la oportunidad de proponer a la persona que asumiría esta Dirección fue una difícil elección". Finalmente ha sido una decisión "muy meditada y, por supuesto, consensuada y estoy muy feliz y orgulloso porque confío plenamente en la capacidad de De Toro".Ha manifestado que es una persona "altamente cualificada y profesionalmente preparada". Carmen Cristina de Toro es ingeniera agrónoma y ha sido desde el año 2008 directora General de Citoliva. Además ha ocupado diferentes responsabilidades en la Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias en el departamento del sector del Olivar "lo que le da una visión muy necesaria para que el gobierno de la Junta de Andalucía fomente el cooperativismo, sector que cuidará e impulsará a partir de hoy".--EUROPA PRESS--