El parlamentario andaluz por el PP de Jaén Erik Domínguez ha destacado la importancia de colaborar con los "agentes claves" en la construcción de empleo y "altamente cualificados" en materias como seguridad y salud laboral o prevención.Así lo ha indicado este martes en una nota después de una reunión con la junta directiva del Colegio de Graduados Sociales de Jaén con el objetivo de "intercambiar opiniones con un colectivo que sin duda alguna debe jugar un papel relevante en materia de empleo, formación y trabajo autónomo"."Se trata de acercarnos a aquellos agentes claves no solo en la construcción del empleo, sino en aquellos que por su formación y capacitación pueden aportar mucho en áreas tan concretas como la seguridad y Salud laboral, materias preventivas, y en definitiva en todas aquellas áreas relacionadas con el derecho del trabajo", ha comentado.El también portavoz de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del PP en el Parlamento andaluz ha trasladado al presidente del citado colegio, Francisco A. Rodríguez, la disposición a mantener encuentros para abordar las preocupaciones que pueda tener este colectivo.A su juicio, "en algo tan trascendental para la ciudadanía andaluza y en particular para Jaén, como es la construcción de empleo, se requiere de un gran trabajo en equipo que sume y aúne esfuerzos en pro del objetivo final"."No es otro que crear un buen sustrato que permita la creación de empleo que deje de una vez por todas a nuestra tierra donde merece por su potencialidad; esto es, a la vanguardia de España y no a la retaguardia como hemos estado hasta ahora", ha afirmado Domínguez.