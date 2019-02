Jaén.- El PP defiende el municipalismo y reivindica una "una mayor fin

El PP de Jaén ha defendido el municipalismo en su convención provincial de este sábado y ha manifestado su "apuesta" por "una mayor financiación" para los ayuntamientos.Según ha detallado el partido en una nota de prensa, los impuestos municipales han centrado las mesas redondas que se han sucedido, de forma que el coordinador general del PP de Jaén, Miguel Contreras, ha sido, encargado de moderar la mesa de debate 'La Política más que administrar', ha sido el primero en abordar este tema.Contreras ha manifestado que "hacer política no es una profesión, es una vocación", y ha expuesto que aunque "corren tiempos difíciles para la política, la crispación y las tensiones percibidas a través de los medios de comunicación en los debates o intervenciones de líderes a nivel nacional, no son toda la política".Así, ha considerado que "detrás de los grandes discursos y debates" existe "una realidad silenciosa", en referencia a "la política que viven y ejercen los concejales y concejalas de pueblos pequeños".De "esa política de cercanía" y que "se ejerce a pie de calle" es de la que Contreras ha asegurado darse cuenta con la intervención del senador Gabino Puche, los alcalde de Arquillos y Torres de Albanchez, Miguel Ángel Manrique y Nicolás Grimaldos, respectivamente, y los candidatos a regidor de la Puerta de Segura, Frailes y Úbeda, Virtudes Puertas, Encarni Catro y Gerardo Ruíz del Moral, respectivamente.Todos ellos han trasladado a los asistentes sus anécdotas en esa"política de cercanía" con sus vecinos, su "transformación personal", al objeto de humanizar la política y "defender los valores y principios morales y éticos inherentes a los hombres y mujeres del Partido Popular"."Esa política que en definitiva hacemos todos, desde los diputados nacionales, senador, parlamentarios autonómicos, etcétera, porque todos estamos en la calle y escuchando a los vecinos. Pero nuestros concejales, nuestros alcaldes son quienes la viven más de cerca", ha apostillado Contreras, que ha reincidido en que en esta "se trabaja sin descanso y con los problemas siempre al lado".Posteriormente, se ha celebrado la ponencia 'Impuestos Municipales. Menos impuestos y más servicios', en la que se ha analizado uno por uno los impuestos municipales, su valor en los ingresos municipales y su futuro y que ha estado moderada por el delegado de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, Jesús Estrella.En la ponencia han intervenido el concejal de Villacarrillo Miguel Camacho, el alcalde de Guarromán, Alberto Rubio; la alcaldesa de Mancha Real, María del Mar Dávila; el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular de Arjona, Bonoso Sánchez, y la candidata en Puente de Génave, Inmaculada Romero.El pilar fundamental de esta tertulia ha sido "el municipalismo, bandera del PP, y la necesidad de que los ayuntamientos sean una administración cercana", en palabras de Estrella, que ha reseñado otros temas tratados, como la necesidad de "una segunda descentralización", con más competencias para los ayuntamientos y más financiación.El exalcalde de Andújar ha explicado que hasta ahora "la Junta, con la obsesión por el PSOE de controlarlo todo y su desconfianza en los alcaldes, se ha negado a dar mayor financiación", pero, a juicio del PP, la financiación ideal de las administraciones públicas "debería ser 50 por ciento estado, 25 por ciento Junta y 25 por ciento ayuntamientos". "Sin embargo, hasta ahora, los ayuntamientos hemos sido los tapavergüenzas de la Junta asumiendo competencias que no nos correspondían y que se comían el 30 por ciento de nuestro presupuesto", ha agregado.--EUROPA PRESS--