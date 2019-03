El pleno del Ayuntamiento aprueba la creación de una comisión de investigación sobre Matinsreg

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre Matinsreg con el sí de toda la Corporación, salvo el voto en contra de un concejal no adscrito. El equipo de gobierno (PP) ha cambiado así el sentido de su voto con respecto al del pasado pleno porque no tienen "nada que ocultar".En este sentido, cabe recordar que la propuesta ha salido adelante en la segunda ocasión en la que el PSOE la ha llevado a cabo, después de que en la sesión de febrero fue rechazada con el voto de calidad del alcalde, Javier Márquez (PP), en segunda votación.La viceportavoz socialista, Mercedes Gámez, ha defendido la moción desde "un interés constructivo" para dar "luz desde el ámbito político" a lo sucedido en torno al quebranto de 4,2 millones a las arcas municipales causado presuntamente por esta empresa al inflar sus facturas por el mantenimiento de las fuentes ornamentales.De ahí el interés, según ha dicho, para que, al margen de la vertiente judicial abierta, se analice también en el Consistorio, que "probablemente sea el más dañado", y con el objetivo de evitar que situaciones similares puedan repetirse.Un texto, en todo caso, "ampliado" para exigir mayores medidas de control en la contratación tras conocerse esta semana el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que recoge "incumplimientos" que apuntan a que la gestión de la actividad contractual de 2016 "no resulta conforme con la normativa que le es de aplicación".La concejala no adscrita Salud Anguita, que no pudo asistir al anterior pleno donde se abordó, ha señalado que es en los tribunales donde debe quedar probado si hubo ilegalidades o no, si bien ha respaldo la creación de la comisión en aras de la transparencia.En el mismo sentido se ha pronunciado el también no adscrito Víctor Santiago al apoyar "todo lo que esclarezca si hay ciertas dudas", mientras que el tercer edil con esta condición, Iván Martínez, ha criticado el "erre que erre" del PSOE con este asunto.Ha aludido a una "doble vara de medir" al no plantearse para otros posibles casos, como las obras del aparcamiento hípico, parque acuático o subvenciones de pabellones deportivos cuya devolución reclama la Junta. Ha planteado una enmienda con ello que Gámez no ha aceptado al señalar que en enero de 2013 se creó una comisión de investigación sobre obras de los planes E y Proteja, incluida el citado parking, y no se ha convocado, al tiempo que le ha animado a llevar su propia moción sobre las ayudas.María Dolores Nieto ha reiterado la postura de Jaén en Común (JeC), que en junio de 2016 ya trasladó al alcalde un escrito pidiendo una comisión de investigación y aclarar la relación contractual con Matinsreg, y ha defendido la necesidad de realizar un esfuerzo municipal para conocer lo sucedido y poner medios para que no vuelva a ocurrir.SEGUIMIENTOAdemás, ha reclamado la convocatoria de la comisión informativa de control sobre empresas concesionarias, que lleva sin celebrarse "desde noviembre de 2017". "Todo lo relacionado con el seguimiento de las concesionarias se va rechazando inexplicablemente", ha agregado.Por su parte, por el PP, el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, ha dicho que no rectifican su posicionamiento, ya que en la anterior sesión afirmaron que estaban dispuestos a respaldar la creación de la comisión de investigación, pero "con más casos" --por lo que planteó una enmienda que no fue admitida--. "Aunque no se investiguen más casos, vamos a apoyar esa moción porque no tenemos nada que ocultar", ha asegurado.Junto a ello y en relación al dictamen de la Cámara de Cuentas, el edil ha defendido que "se han ido haciendo cosas" y "a fecha de hoy prácticamente se ha subsanado el 90 por ciento" de las cuestiones, como las relativas a la contratación menor, FCC, ya con contrato, o el inicio de la municipalización de la zona azul (aprobado precisamente este viernes y por unanimidad).Además y tras mostrar su sorpresa por que la Cámara "descubre ahora" la concesión del autobús urbano a Castillo, de 1961, ha explicado que se ha encargado "un informe jurídico" sobre este contrato, que de "forma tangencial" ha ido a los tribunales y "han reconocido su legalidad".Así las cosas, la moción socialista para crear la comisión de investigación sobre Matinsreg y tomar medidas que permitan un mayor control en materia de contratación ha sido aprobada con 26 votos afirmativos y uno negativo.SAN ANTÓNPor otro lado, el pleno también ha aprobado solicitar la declaración de interés turístico nacional de las Fiestas de San Antón, sobre la "originalidad" que supone la "simbiosis" de las lumbres y la carrera urbana nocturna, elementos tenidos en cuenta en la distinción a nivel andaluz que ya posee.Ha logrado el apoyo de toda la Corporación, salvo la abstención de Jaén en Común (JeC) justificada en la necesidad de realizar antes la consulta popular comprometida por el equipo de gobierno para fijar de forma definitiva su fecha, manteniéndola en la víspera de la festividad, que se celebra el 17 de enero, o en el sábado más cercana a ésta, como ha ocurrido en los últimos años a modo de prueba.Igualmente, ha salido adelante, en este caso por unanimidad, la aceptación de la cesión de terrenos en Loma del Royo por parte del Ministerio de Fomento para ceder después su uso a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adacea).--EUROPA PRESS--