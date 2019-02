El pleno da luz verde unánime a un punto sobre ayudas para rehabilitar viviendas pese al cruce de acusaciones

Fachada del Ayuntamiento de Jaén.

El gobierno local (PP) y la oposición (PSOE y JeC) se han enfrentado a cuenta de la política de vivienda en el pleno extraordinario de este viernes. Un punto de trámite en el orden del día ha llevado al cruce de acusaciones cuando aún está reciente el derrumbe esta misma semana de una vivienda en la calle Elvín, en pleno casco antiguo, y todavía resuenan las últimas declaraciones del alcalde, Javier Márquez, en las que responsabilizaba de lo ocurrido a "la dejadez" de los propietarios.En concreto, el punto ha sido la propuesta de aprobación de solicitud del Ayuntamiento de Jaén a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para ser entidad colaboradora para la gestión de solicitudes y distribución de subvenciones en materia de rehabilitación de viviendas, punto que a pesar del debate enfrentado ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos y de los tres concejales no adscritos.La concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, ha sido la encargada de defender este punto en tanto en cuanto se trata de subvenciones dirigidas a familias que precisan ayuda para "tener sus viviendas en condiciones de habitabilidad". Ha apuntado que son "nueve años" lo que llevaba la Junta sin sacar este programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas que "es bueno y necesario para la ciudad".Desde el PSOE, la concejala África Colomo ha tachado de "sonrojante", "triste" e "irresponsable" que "se intente poner el foco en la Junta de Andalucía" y responsabilizar a los propietarios de las viviendas cuando el Ayuntamiento sigue sin tener un plan de vivienda y ni tan siguiera ha solicitado a la Junta un área de rehabilitación integrada para intentar buscar soluciones al deterioro en el que está sumido el casco antiguo."Ustedes han dejado pasar de largo cualquier posibilidad de financiación", ha dicho Colomo, al tiempo que ha criticado al gobierno local por haber optado por la confrontación en vez de haber sido aliados de la Junta de Andalucía cuando estaba gobernada por el PSOE para poner solución a un problema como el de la vivienda en el casco antiguo.La respuesta del PP a través de Chamorro ha sido la de incidir en que los socialistas "no tienen legitimidad para hacer política en materia de infravivienda" después de "todos sus incumplimientos".También Jaén en Común (JeC), ha arremetido contra el gobierno local porque la situación de la vivienda, no sólo en el casco antiguo, sino en otras zonas de la capital jiennense es "insostenible", después que en los últimos diez años "no se ha invertido prácticamente nada". Martínez ha criticado que teniendo un instrumento como la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) no se haya hecho "nada" para intervenir en materia de vivienda.El encargado de cerrar el debate, con las críticas de PSOE y JeC, por no permitir un segundo turno de intervenciones ha sido el alcalde que ha insistido en que el tema de la vivienda en el casco antiguo hay que abandonar la "demagogia" tratarlo "con seriedad y rigurosidad" porque no lleva a ningún sitio "echarle la culpa a los políticos cuando es el propietario el que tiene la obligación legal de mantener su vivienda".--EUROPA PRESS--