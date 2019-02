El pianista Mario Mora ofrece este viernes un concierto en el Aula Magna de la Universidad de Jaén

El pianista Mario Mora ofrece este viernes un concierto de sonatas y música española organizado por el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes de la Universidad de Jaén (UJA).El concierto dará comienzo a las 20,00 horas en el Aula Magna del Campus de las Lagunillas y la entrada es gratuita hasta completar aforo, según ha precisado este jueves la institución académica.Mario Mora, definido por la crítica como "un excelente pianista" ('Mundo Clásico', Roberto San Juan), "segura estrella del piano" ('La Provincia', G. Garcia-Alcalde) o 2todo talento, virtuosismo y sacrificio" (entomelloso.com, Elías L. Montero)-, está desarrollando su carrera por numerosos países.En 2013 finalizó sus estudios de Master en la Royal Academy of Music de Londres con matrícula de honor y premio extraordinario al mejor recital fin de master, bajo la tutela del profesor Pascal Nemirovski y con el patrocinio de Krein Scholarship y Santander Universities UK. Previamente, se licenció con matrícula de honor en las especialidades de piano y pedagogía del piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.Fue finalista y ganador del Premio Kawai en el prestigioso Concurso Internacional Premio Iturbi 2015 de Valencia. También ganó en los Premios Making Music para Jóvenes Concertistas 2013 en Inglaterra, así como en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, Girona (2012), en el III Concurso Internacional de Piano de Lagny, Francia (2011) y en el XV Concurso de Piano Loewe-Hazen Infanta Cristina, Madrid (2010). Antes de estos, ha sido galardonado con otros más de treinta premios nacionales e internacionales.Ha interpretado diversos conciertos y recitales en Alemania, Austria, Canadá, China, España, Francia, Italia e Inglaterra participando como invitado en festivales tan importantes como el Ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Fundación Scherzo en Madrid, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada o el ciclo de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria.También ha actuado en prestigiosas salas como el Wigmore Hall, St Martin in the Fields, el Steinway Hall (Londres), los Teatros del Canal de Madrid, el Palau de la Música de Valencia, el Hongtai Hall en Xiamen o el Walter Hall en Toronto, en giras con AIE y Juventudes Musicales entre otros.--EUROPA PRESS--