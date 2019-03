El II Festival de Piano de Jaén incluirá once actuaciones entre el 22 de marzo y el 7 de abril

Jaén.- MásJaén.- El II Festival de Piano de Jaén incluirá once actuaci

La segunda edición del Festival de Piano de Jaén incluirá once actuaciones entre el 22 de marzo y el 7 de abril que tendrán lugar en la capital y otros seis municipios de la provincia.Así se ha puesto de relieve este martes en la presentación de este evento musical impulsado por la Diputación el año pasado coincidiendo con el 60 Premio Jaén de Piano. El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez; la alcaldesa de Baeza, Dolores Marín, y el director de este festival, Diego Martínez, han sido los encargados de desgranar su cartel.En su intervención, Pérez ha explicado que con este certamen, "que se puso en marcha con vocación de continuidad", se pretende que los jiennenses "exploren algunas de las ramificaciones estilísticas y sonoras de este instrumento"."Esas que van desde la música clásica a los aires porteños de Piazzola, pasando por los espectáculos al aire libre por las calles de la ciudad donde se funden los aires flamencos con el jazz latino, se mezcla el piano con el baile y el cante, la intimidad de la música de cámara o se descubre la pureza del clave barroco", ha comentado.La intención de esta "mezcolanza de géneros" no es otra que componer una "oferta musical muy variada para llegar a todos los públicos", según ha precisado el diputado, quien ha añadido que este año se ampliará el número de municipios a los que llegará este festival: Jaén, Baeza, Martos, Torredonjimeno, La Carolina, Beas de Segura y Alcalá la Real.Además del "esfuerzo" para duplicar las localidades donde llegará este año, Pérez también ha incidido en que la mayoría de los espectáculos previstos son de carácter gratuito. Todos excepto 'Esencias', que tendrá lugar el 23 de marzo en el Nuevo Teatro Infanta Leonor cone Dorantes, Marina Heredia y Farruquito.Junto a esta actuación, el director del festival ha repasado el grueso de la programación, en la que tienen cabida un espectáculo de calle que conjugará la música, la danza y el baile y un "dúo de los mejores que se pueden ver en el mundo, como el que conforman Gonzalo Rubalcaba y Stefano Bollani".También ha aludido a "uno de los mejores acontecimientos musicales del año con la presencia de uno de los pianistas españoles más destacados en la actualidad, Javier Perianes". "En el mismo Paraninfo del Conservatorio de Música de Jaén donde comenzó su exitosa carrera al conquistar el Premio Jaén de Piano en 2001", ha apuntado Martínez no sin agradecer a la Diputación su "apuesta" por la música clásica, que permite que los aficionados sentirse "bien atendidos".Igualmente, ha valorado el interés de los conciertos que ofrecerán Andreas Staier en la Sacristía de la Catedral, la fusión entre el violín y el piano de Fabio Biondi y Juan Pérez Floristán, la actuación del jiennense Chico Pérez y también el dúo formado por los pianistas Domenico Codispoti y Esteban Ocaña, que mostrarán su espectáculo 'Le grand tango' en Beas de Segura, Martos, Torredonjimeno y Baeza.Precisamente la alcaldesa de esta localidad ha hablado en nombre del resto de municipios que acogen actividades incluidas en este festival, del que ha dicho que "es un regalo que hace la Diputación a los ayuntamientos".En esta línea, ha remarcado que "son espectáculos de gran calidad que llegan a coste cero y que son una delicia". "Por ejemplo en Baeza, vienen a complementar una agenda cultural que ya de por sí es extraordinaria y que potencia el gran patrimonio monumental que tenemos", ha declarado Marín.--EUROPA PRESS--