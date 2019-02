El Hospital de Jaén reduce el número de pacientes infectados o colonizados por bacterias multirresistentes

Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén.

El Hospital de Jaén ha reducido el número de casos de pacientes infectados o colonizados por bacterias multirresistentes a través de las tareas designadas en Pirasoa (Programa integral de prevención, control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos).Las acciones de este programa las desarrollan facultativos y profesionales de enfermería de diferentes especialidades y su éxito radica en el trabajo colaborativo y multidisciplinar."Las bacterias multirresistentes suponen un reto para los sistemas sanitarios modernos porque limitan la disponibilidad de antibióticos para tratar algunas de las infecciones más frecuentes que puede sufrir un paciente", ha destacado el responsable de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva y Salud Pública del centro jiennense, Rafael Martínez.En este sentido, ha indicado que la complejidad en el manejo hospitalario de los pacientes que sufren infección por estas bacterias multirresistentes precisa una importante coordinación entre los diferentes profesionales que intervienen en la atención sanitaria. También es fundamental asegurar una continuidad asistencial en la que la coordinación entre ambos niveles asistenciales es otro pilar básico."Por ejemplo, tras el alta hospitalaria de un paciente infectado o colonizado por una bacteria multirresistente, se comunica al epidemiólogo del distrito de atención primaria la situación del paciente, las medidas de precaución tomadas y las que se recomiendan que este tenga en su domicilio o en un centro sociosanitario y, además, se trasladan estas medidas a los responsables de enfermería y medicina de atención primaria para aplicarlas al propio centro", ha comentado.Además, junto a las medidas de control y prevención de infecciones asociadas a los cuidados sanitarios y la mejora asistencial y seguridad del paciente ligados a proyectos concretos que se desarrollan en el Hospital (como Neumonía Zero, Flebitis Zero, Infección Quirúrgica Zero o Bacteriemia Zero), ha insistido en que el uso apropiado de antibióticos es fundamental para poder reducir la aparición de estas resistencias antimicrobianas."Para conseguir una reducción del uso de los antibióticos, los profesionales sanitarios realizan un gran esfuerzo con el que debe colaborar la ciudadanía al eliminar el autoconsumo de antibióticos que, en estaciones como la actual, en la que la mayoría de infecciones son de origen vírico y sobre cuyos microorganismos los antibióticos no tienen efecto", ha apuntado Martínez.ESPECIAL VIGILANCIAA través del Programa Pirasoa, son ocho los microorganismos sometidos a una especial vigilancia entre los que se encuentra el Estafilococo Aureus Meticilín Resistente, la Klebsiella pneumoniae BLEE, la Acinetobacter Baumannii multirresistente, el Enterococo resistente a vancomicina o las Enterobacterias resistentes a carbapenemasas."Hablamos de microorganismos cuya aparición y generación de resistencias están ligadas a la actividad humana, en parte, al uso inadecuado de antimicrobianos y los cuidados sanitarios", ha resaltado el responsable de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital de Jaén.Por último, Rafael Martínez ha señalado que, gracias al trabajo de los profesionales sanitarios, en este centro se ha producido en el último año una disminución de la tasa de bacterias multirresistentes como el stafilococo aureus resistente a meticilina, que ha pasado de una tasa de 0,80 casos por mil estancias, a 0,31 en el último trimestre de 2018.RECONOCIMIENTOAndalucía es pionera en España con Pirasoa en la lucha contra las resistencias bacterianas mediante un uso apropiado de los antibióticos y de un mejor control de las infecciones que se producen en el entorno sanitario. A nivel nacional, no existe aún implantada una estrategia similar y a nivel europeo es Reino Unido el único país con una estrategia consolidada en este ámbito actualmente.El éxito de este programa radica en el liderazgo profesional y la implicación de todos los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de hospitales. Y es, por todo ello, que esta iniciativa de la sanidad pública andaluza es reconocida dentro y fuera de España.Así, el Sistema Navarro de Salud ha elegido el modelo andaluz para implantarlo en sus centros. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios han solicitado el curso básico del programa Pirasoa para centros de atención primaria (PROA) para incluirlo en las competencias básicas de los residentes en formación (EIR). Igualmente, el Consejo Andaluz de Colegios Médicos ha concedido el premio 'Andalucía Médica' al programa.La experiencia andaluza también ha sido puesta como ejemplo recientemente en el Parlamento Europeo, al que ha acudido su coordinador para exponer los resultados. Por designación de la Unión Europea, Andalucía va a liderar un proyecto de investigación para crear una red de vigilancia en Europa en tiempo real a semejanza del Pirasoa.COLABORACIÓNEn los dos últimos años, el programa ha encontrado nuevos aliados, como los colegios andaluces de médicos, farmacéuticos y dentistas. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los consejos andaluces de estos profesionales han suscrito convenios de colaboración que han sido muy productivos. Se han renovado un año después para seguir sumando esfuerzos en un problema de magnitud mundial, como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas.En estos convenios se establecen medidas de cooperación como la difusión periódica de los objetivos del Programa Pirasoa entre los colegiados, con presentaciones y jornadas formativas; la colaboración en campañas de prevención y educación sanitaria entre la población y el apoyo a la investigación e innovación.--EUROPA PRESS--