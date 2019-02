El Grupo Interóleo alcanza los 27 socios con la incorporación de una nueva almazara

El Grupo Interóleo ha alcanzado los 27 socios con la incorporación de la almazara Roldán Oliva 1895 SL, de Íllora, que se convierte en el primer miembro de la provincia granadina.Se trata de la novena entidad privada en sumarse a la empresa y aporta una producción media de 1,6 millones de kilos de aceite de oliva procedente de sus 400 cosecheros, según ha precisado este martes en una nota el presidente de Interóleo, Juan Gadeo.Al respecto, ha expresado su satisfacción por una "constante evolución dentro del sector oleícola nacional" y la expansión en Andalucía. "Seguimos sumando productores de otras provincias a la empresa, lo que nos hace estar presentes no sólo en Jaén, sino también en Ciudad Real y ahora Granada", ha dicho no sin confiar en que sea el anticipo de nuevas incorporaciones de cooperativas y almazaras de la zona.Para Gadeo, es muy importante sumar esfuerzos desde el convencimiento firme de que "el camino de la concentración y la entrada de nuevos socios procedentes, además, de otras provincias distintas a la jiennense, es el reconocimiento de una gestión profesionalizada que, cada vez, va calando más en el sector"."La filosofía de empresa que hemos desarrollado en los diez años de funcionamiento es muy atractiva para las cooperativas y, últimamente, para las almazaras privadas, que ven la interesante forma de trabajar que seguimos en Grupo Interóleo, con una adopción de decisiones de forma profesional, valiente y, por supuesto, transparente", ha asegurado.Al hilo, ha apuntado que los nuevos socios "valoran sobremanera" el hecho de que sigan siendo los titulares de su aceite y que tienen las mismas facilidades para entrar como para salir. Algo que, hasta el momento, no se está produciendo porque una vez que conocen la gestión y toman la decisión de entrar, "comprueban por sí mismos las ventajas que tiene formar parte de un grupo con dimensión internacional para asumir la comercialización".Por su parte, el responsable de la almazara Roldán Oliva 1895 SL, Javier Roldán, ha explicado que una de las razones de entrar a formar parte de Interóleo es la "desprotección" que sentían a la hora de defender el aceite."Entendemos que en grupo se hace mucho mejor, porque se realiza una venta más profesionalizada, con profesionales y expertos en los mercados nacionales e internacionales. También es importante que mantenemos la titularidad del aceite. Nos ha gustado ver cómo se trabaja en Interóleo y entendemos que no podíamos dejar pasar una posibilidad como esta", ha dicho.Roldán ha confirmado que llevaban tiempo estudiando la forma de trabajar de Interóleo y que, finalmente, se han convertido en la primera almazara privada granadina en dar el paso. Según ha agregado, conocían a este grupo y a otros que también comercializan aceite y hasta ahora no tenían pensado entrar en ninguno."Sin embargo, analizando los problemas actuales y los retos de futuro del sector olivarero, vimos interesante entrar, porque tienen una forma de trabajar muy profesional, son transparentes y disponen de mayor conocimiento de los mercados para vender el aceite", ha concluido el responsable de Roldán Oliva. Una almazara que, a lo largo de más de 120 años y de cinco generaciones trabaja con la última tecnología, pero preservando la tradición y la calidad del aceite que produce.--EUROPA PRESS--