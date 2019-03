El grupo Efecto Mariposa llega este sábado en Jaén dentro de su gira 'Vuela cerca'

Jaén.- Unicaja.- El grupo Efecto Mariposa llega este sábado en Jaén de

El grupo Efecto Mariposa actuará este sábado en Jaén dentro de su gira 'Vuela cerca', patrocinada por Unicaja Banco y en la que presentará las canciones de su último disco.En concreto, Susana Alva y Frasco Ridgway estarán en la Sala Kharma a las 21,30 horas para mostrar temas de 'Vuela', su octavo trabajo discográfico y séptimo de estudio, como '¿Qué me está pasando?', 'Fue tan bonito', 'Mágico' o 'Vuela'. Además, no faltarán algunos de los éxitos de siempre del dúo repasará.El patrocinio oficial de la gira 'Vuela cerca' por parte de Unicaja Banco responde a su interés por respaldar iniciativas dirigidas a favorecer la difusión de la música mediante su acercamiento al público, según ha destacado este viernes en una nota la entidad financiera.Con través del tour, Efecto Mariposa recorrerá de marzo a mayo los escenarios de 13 ciudades españolas. La gira comenzó en Sevilla, y ha pasado ya por Córdoba, Valladolid, Salamanca y Cáceres y al concierto de este sábado en Jaén, le seguirán Granada, el 5 de abril; Madrid, el 24; Burgos, el 25; León, el 26, y Badajoz, el 27. En mayo, el dúo llegará a Málaga, donde actuará el día 8, y a Almería, el 18.Tras su trabajo 'Comienzo' (2014) y un paréntesis de cuatro años, la consolidada banda de pop, que sigue demostrando una extraordinaria capacidad para mantenerse a la vanguardia, regresó a la actualidad musical en 2018 con este último trabajo, 'Vuela'.Con este disco, producido por Bori Alarcón (ganador de varios Premios Grammy y Premios Ondas con diferentes proyectos en España), Efecto Mariposa quiere seguir sumando éxitos y reconocimientos.Efecto Mariposa, que desde sus inicios ha ofrecido más de 800 conciertos, grabó su primer álbum en 2001, aunque sus principales éxitos llegaron unos años después con discos como 'Metamorfosis II' (2004) y su versión del clásico 'El mundo', del italiano Jimmy Fontana; 'Complejidad' (2005), con temas como 'No me crees' o '40:04' (2009), con 'Por quererte'.--EUROPA PRESS--