El gobierno local (PP) lamenta la falta de soluciones del Estado para ayuntamientos en riesgo financiero

El equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento de Jaén ha lamentado la falta de "soluciones ni alternativas" por parte del Ministerio de Hacienda para ayudar a los consistorios que están en situación de riesgo financiero.Así lo han indicado este lunes tanto el alcalde, Javier Márquez, como el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, al informar al pleno de la reunión mantenida el pasado 19 de febrero en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid.El encuentro, celebrado a instancias de este organismo, contó con representantes de los doce ayuntamientos "en peor situación", entre otros, Jaén, Jerez, Algeciras, Parla o Gandía, así como con el secretario general de Financiación Autonómica y Local, Diego Martínez.Bonilla ha recordado que el Consistorio jiennense había solicitado una reunión con la ministra, María Jesús Montero; la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, y también con el citado secretario, pero "no lo quiso recibir" en lo que ha considerado "una falta de respeto".En este sentido, el encuentro de la semana pasada era "una oportunidad de trasladar de forma directa al Ministerio" el estado de las arcas municipales y llevar "posibles propuestas" desde las administraciones afectadas.Según ha explicado, los representantes de los ayuntamientos estuvieron "de acuerdo" en "la inminente necesidad de medidas" ante "problemas que son estructurales", que vienen "de largo" y que "exigen medidas extraordinarias".Ha aludido a la conversión de deuda con proveedores en deuda a largo plazo y la necesidad de una solución para esta última. Al hilo, ha afirmado que puso sobre la mesa "la quita", apoyada por el propio pleno local al completo en ocasiones anteriores, y ello a pesar de que "genera reticencias" en otros ayuntamientos con buena salud.La respuesta "del número tres de Hacienda" fue que "de quita no se podía hablar", según ha precisado el edil, quien ha añadido que Martínez se refirió a "otras medidas en cartera que tampoco puso sobre la mesa ya con elecciones". De hecho, "no aportó ningún documento sobre posibles medidas" y el único que se maneja es que elaboró la FEMP hace año y medio."Nueve meses esperando para solucionar un problema gravísimo, nueve meses perdidos porque ya no hay tiempo", ha afirmado ante la convocatoria de las elecciones generales en abril. Por ello, el "comentario generalizado" entre los presentes en la reunión es que supuso un "chasco importante", cuando además, "vienen meses complicados", ya que "la carencia del principal de la deuda vence a finales este año y no hay encima de la mesa medidas adicionales".En la misma línea, el alcalde ha dicho tener la impresión de que "el Ministerio está hecho un muro, no quiere escuchar mucho" y "no daba soluciones ni alternativas". Junto a ello y tras recordar que ayuntamientos y diputaciones son "órganos de gestión" que funcionan "con las leyes que otros hacen", ha considerado que "no se puede escudar en otras elecciones para no hacer nada", teniendo en cuenta la concatenación de comicios en los últimos años.Márquez ha apuntado que "lo que se dijo era que los ayuntamientos lo que deben hacer son sus planes de ajuste" y que "quizás en un momento determinado, se pueda ayudar a refinanciar deuda". Además, al margen de informar sobre el encuentro en la FEMP en el pleno, ha coincidido con Jaén en Común y PSOE en que este asunto "se podrá debatir en Comisión de Hacienda" con más profundidad.AVAL Y ESTRATEGIA COMÚNLa portavoz de JeC, María Dolores Nieto, ha incidido en que "la ciudadanía no se puede apretar más el cinturón" y ha defendido que, "si no se le quiere llamar quita, se le llame 'a Jaén deben'". Igualmente, ha pedido que "para hacer valer medidas adicionales" desde el Ayuntamiento "deben ir con todo el aval institucional posible" para defenderlas ante las administraciones.De su lado, el portavoz socialista, Manuel Fernández, ha considerado que también es fundamental "ser capaces de consensuar" posiciones con esa docena de consistorios en riesgo financiero, entre los que tampoco la situación es la misma, ya que hay algunos en "muy mala" y otros "mala".Se trata de contar "desde ya" con "una estrategia única" ante este Ministerio de Hacienda o el que venga, al tiempo que ha defendido una quita sobre la que en el pleno jiennense "todos" han votado a favor. "Llámele como quiera", ha comentado al entender que, si no viene por ahí, se estará alargando la situación "y dentro de cinco generaciones se estará igual".Junto a este asunto, la sesión ordinaria ha estado centrada en expedientes de resolución extrajudicial de crédito. Además, se ha aprobado por unanimidad la dedicación de la calle Bernabé Soriano a la Real Sociedad Económica de Amigos del País.--EUROPA PRESS--