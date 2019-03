EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 9 CITA COMO TESTIGOS AL INGENIERO ÁNG

El ingeniero de Caminos coordinador del rescate en Totalán (Málaga) del pequeño Julen, Ángel García Vidal, ha señalado el "campo muy importante" donde estos profesionales "pueden ser útiles a la sociedad", de ahí que, por ejemplo, impulsen un grupo de trabajo de emergencias que pueda intervenir en situaciones similares a la del caso del pequeño que cayó al pozo.Así lo ha indicado este martes en Jaén, donde el delegado del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Málaga y el también ingeniero de Caminos José Luis Gómez, se han reunido con el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, antes de ofrecer en la UJA 'La ingeniería es humana'.Al respecto, García Vidal ha agradecido "la gentileza" de la Universidad al invitarlos en el marco del Día de la Ingeniería, festividad de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, donde han ofrecido una charla sobre las actuaciones en Totalán "desde el punto de vista humano y técnico".En este sentido, preguntado por la creación de un grupo de trabajo estable de emergencias en Andalucía formado por ingenieros de Caminos, ha explicado que ya desde el propio rescate y en contacto permanente con otros organismos e instituciones, se vio la necesidad de estructurar la experiencia que todos estaban viviendo, "para muchos inédita".De este modo, se quería "sacar las conclusiones más positivas para protocolizar el suceso, aprender, valorar otras posibles actuaciones donde se puedan aplicar los protocolos, etcétera", por lo que el Colegio y el grupo que participó en el rescate de Julen van "a impulsar ese grupo para trabajar en emergencias"."Nosotros no hemos trabajado en alguna emergencia como tal. Obras de emergencia sí, por supuesto, pero no con esta intensidad. Y te das cuenta de que hay un campo muy importante donde somos útiles, podemos ser útiles a la sociedad. Por eso nace la iniciativa", ha afirmado.El ingeniero de Caminos, además, ha dicho esperar que de este suceso se recordara con el tiempo "que más de 300 personas dieron lo mejor de sí mismos para encontrar e intentar salvar, aunque tristemente no sucedió, a un niño" y que "fueron alimentadas por todo un país" que "dio una gran fuerza".Por su parte, el presidente de la Diputación ha felicitado a estos ingenieros por el trabajo que realizaron en Totalán así como al resto del equipo y les ha agradecido que se hayan desplazado a Jaén para tomar parte en el Día de Ingeniería con el objetivo de dar a conocer esta labor."En este país, podemos sentirnos orgullosos de nuestros ingenieros, del papel que han jugado dentro y fuera de nuestras fronteras", ha subrayado Reyes, quien ha recibido a García Vidal y Gómez junto al delegado del Colegio Oficial de este colectivo en Jaén, Ramón Carpena.--EUROPA PRESS--