El Consejo Provincial del Aceite de Oliva estudia medidas para revertir el descenso del precio

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva se ha reunido este miércoles en la Diputación una vez concluida la campaña de recolección de este año para abordar algunos de los asuntos que más preocupan al sector oleícola, entre ellos la disminución del precio que se está pagando por este producto en los últimos meses.Al respecto, el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha recordado que "el precio en origen del aceite de oliva ha descendido en más de un 30 por ciento, pero esto desgraciadamente no está repercutiendo en el consumidor cuando lo compra en los lineales o en cualquier comercio"."Creemos que está sucediendo algo", ha afirmado no sin apuntar que "no es lógico que esto ocurra" si se tiene en cuenta que la producción mundial ha descendido un siete por ciento respecto a la campaña anterior.Por ello, se va "a estudiar qué medidas se pueden poner en marcha desde la Unión Europea, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y, por supuesto, también el sector, para revertir esta situación". "Algo que vamos a debatir entre todos los miembros de este Consejo Provincial del Aceite de Oliva", ha dicho sobre este órgano consultivo que la Diputación creó en 2012.Junto a este tema, que "es el que más preocupa ahora mismo al sector", en este foro también se han abordado otras cuestiones de interés para los olivicultores jiennenses, como la "preocupante situación que genera la escasez de lluvias en España, Andalucía y especialmente la provincia de Jaén, que en muchos casos puede poner en riesgo la próxima campaña".Al respecto, Reyes ha considerado "una buena noticia que la comisión de desembalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se reúna el próximo día 2 de abril". Por ello, en el encuentro de este miércoles del consejo se ha analizado el dictamen que su comisión de riego elaboró hace muy pocos días.En él, según ha explicado, se reclama a la CHG que "de manera inmediata se aprueben los riegos extraordinarios con vistas a que desde el mismo día 2, cuando se aprueben esos riegos, se den autorizaciones para que los regantes puedan aprovechar el agua que pasa por los cauces no regulados en este momento". Y es que, "si se demora la autorización, el agua difícilmente va a pasar por estos cauces si no llueve".PACOtro de los asuntos tratados en esta reunión del Consejo Provincial del Aceite de Oliva ha sido la nueva Política Agraria Común (PAC) que ya se está negociando. "Vamos a analizar la situación en la que nos encontramos actualmente, las circunstancias que se han puesto sobre la mesa y la nueva información que hemos tenido al respecto", ha añadido.Al hilo, ha avanzado que planteará a los miembros del Consejo si sigue "manteniendo el posicionamiento" que en su día ya realizó, en el que exigía "una PAC potente, que no hubiese una transferencia de rentas de unos territorios a otros" en España "y tampoco de unos cultivos a otros"."Y en la que se diera prioridad al olivar de pendiente, el de menos producción, porque en nuestra sierra es importante y fundamental para fijar la población al territorio", ha indicado Reyes. Una línea de acción que ha sido ratificada posteriormente en el Consejo Provincial del Aceite de Oliva.--EUROPA PRESS--