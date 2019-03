El Colegio de Enfermería se personará en la causa por la última agresión a un equipo sanitario en Linares

El Colegio de Enfermería de Jaén ha mostrado "su firme condena" al nuevo caso de agresión sufrida por varios sanitarios el pasado sábado en Linares (Jaén) y ha anunciado que se personará como acusación particular en esta causa abierta después de que una paciente agrediera al equipo sanitario que la estaba atendiendo en la ambulancia.El presidente de la institución colegial, José Francisco Lendínez Cobo, ha recordado que sólo en lo que va de año los servicios jurídicos colegiales han conseguido dos sentencias condenatorias y han contabilizado cinco casos más de agresiones verbales e intimidación.Igualmente, ha manifestado en un comunicado que "urge" reforzar las medidas de seguridad de los sanitarios "que se encuentran muy vulnerables ante estas situaciones". Lendínez ha pedido a los colegiados que no silencien los episodios de agresiones que sufren, ya sean físicas o verbales, y les ha recordado que "van a tener todo el apoyo de la entidad colegial desde el primer momento para defender sus derechos".También en este caso, el colegio se va a personar en las actuaciones como acusación particular. "Vamos a ejercitar cuantas acciones penales nos amparen en defensa de los derechos colectivos de la enfermería y, en particular, del profesional agraviado, con el fin de obtener una sentencia condenatoria, dentro de los umbrales máximos que el Código Penal prevé para el delito de atentado", ha dicho el presidente.En los últimos meses los servicios jurídicos de la institución colegial han obtenido dos sentencias condenatorias. En la última el Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén impuso una condena de un año de cárcel a una usuaria de la sanidad por agredir a una enfermera que la estaba atendiendo cuando se encontraba ingresada en el Hospital Materno Infantil de Jaén.Según establecía la sentencia, la profesional fue insultada gravemente y recibió una bofetada ya que culpaba a la enfermera de haberle puesto mal una vía intravenosa. Así, se le considera autora de un delito de atentado a un profesional sanitario y de un delito leve de lesiones.A esta última, se le suma la condena que se hizo pública en enero, una sentencia que condena a 21 meses de prisión y dos meses de multa a la persona que agredió a una profesional de la Enfermería el pasado mes de noviembre.La agresión se produjo en una localidad jiennense durante una asistencia domiciliaria, cuando el equipo sanitario fue reclamado para asistir a una mujer que presentaba un gran estado de nerviosismo. La paciente acabó golpeando a la profesional de la Enfermería, que tuvo que darse de baja tras producirse este incidente.--EUROPA PRESS--