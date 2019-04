El Centro de Cría del Quebrantahuesos cierra su temporada de reproducción con siete nuevas crías

Pollos de quebrantahuesos nacidos en cautividad

El Centro de Cría del Quebrantahuesos, ubicado en Cazorla (Jaén), ha concluido el periodo de eclosiones de la especie con el nacimiento de siete crías en el período comprendido entre el 29 de enero y el 9 de marzo de 2019.Estos siete pollos son el resultado de los 13 huevos de un total de seis parejas reproductoras con las que cuenta actualmente estas instalaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de los que once fueron embrionados. Por su parte, las puestas se realizaron entre el 7 de diciembre de 2018 y el 21 de enero de 2019.Dos de las siete eclosiones han necesitado de la intervención humana, la primera porque, a pesar de estar bien colocado el embrión, no fue capaz de cortar por sus medios y la segunda porque el pollo era muy grande lo que le impedía girar dentro del huevo para cortar y eclosionar. Los pesos de nacimiento han oscilado entre los 128,1 gramos y los 159,2 gramos, según ha informado este jueves el Gobierno andaluz.En esta ocasión, se ha realizado una técnica llamada 'egg pulling' con una de las hembras que consiste en que el huevo es retirado del nido tras la puesta. De esta manera se consigue que el ejemplar siga formando huevos y poniendo, más allá de lo que para esta especie es normal, que son dos por temporada. Mediante esta fórmula este ejemplar ha podido poner tres huevos esta temporada, mientras que las demás hembras han puesto dos.Además de los pollos nacidos en este centro, se produjo la llegada de otros dos ejemplares procedentes del centro de Vallcalent en Lleida para ser adoptados por parejas de las instalaciones de Cazorla debido a que en su lugar de origen no disponían de parejas adoptivas, proceso que se ha realizado con éxito.El Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos puesto en marcha por la Junta de Andalucía pretende conseguir una población autónoma y estable de la especie en la región mediante la liberación de jóvenes ejemplares por el sistema de la cría campestre o hacking.Con el empleo de esta técnica, originalmente utilizada en cetrería, se persigue lograr que el ejemplar asimile el área de la suelta como su lugar de nacimiento y, por tanto, regrese a ella para asentarse y reproducirse.En el marco de este programa, en 1996 se inauguró el Centro de Cría del Quebrantahuesos, actualmente gestionado por la Fundación Gypaetus, con el fin de establecer una población viable y autónoma a largo plazo de esta especie. Desde su creación, han nacido en estas instalaciones un total de 93 pollos, de los cuales han sobrevivido 83. El primero, el 27 de febrero de 2002 y el último el nueve de marzo de 2019.UBICACIÓN PRIVILEGIADASu privilegiada ubicación en el paraje conocido como Nava de San Pedro, en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas a casi 1.300 metros de altitud, le confiere importantes ventajas sanitarias para asegurar la conservación de las líneas genéticas en cautividad.La metodología de trabajo que se emplea en este centro se basa en técnicas de cría natural, con fecundación igualmente natural y con incubación y desarrollo de los pollos con la menor intervención humana posible. Para ello, estas instalaciones están dotadas de un moderno sistema de video-vigilancia en cada una de sus jaulas.--EUROPA PRESS--