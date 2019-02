El Ayuntamiento sostiene que no hay partida en los Presupuestos Generales del Estado para restaurar Los Cañones

La concejala de Servicios Técnicos Municipales e Imefe en el Ayuntamiento de Jaén, Rosa Cárdenas (PP), ha criticado el "cinismo absoluto" del PSOE a la hora de hablar de la restauración de Los Cañones cuando "Pedro Sánchez ha eliminado de los Presupuestos Generales del Estado la partida para esta intervención".Cárdenas ha tachado de "surrealista" que el PSOE "le pida al Ayuntamiento que lleve a cabo una expropiación mientras que Pedro Sánchez no tiene intención alguna de intervenir en Los Cañones, y la mejor prueba es que han borrado de los PGE el dinero destinado a su restauración". Por eso, en un comunicado, ha sugerido a "los cargos públicos del PSOE que en su afán por hacer méritos no mientan porque es evidente que Pedro Sánchez no ha tenido, ni tiene, intención alguna de restaurar Los Cañones".La concejal de Servicios Técnicos Municipales e Imefe ha recordado que el Ayuntamiento "ha hecho su trabajo y ha estado hablando con los propietarios de Los Cañones para expropiar la parte en la que hay que intervenir, pero los propietarios, en su derecho, no están de acuerdo con la expropiación prevista en el proyecto de actuación". En esta línea ha subrayado que "los propietarios están pidiendo una expropiación disparatada de precio que tendrían que pagar los jiennenses y luego para que el Gobierno de España no quiera hacer nada en Los Cañones".Cárdenas ha asegurado que lo que no va a hacer el Ayuntamiento es "hipotecar el dinero público de forma irresponsable" porque "no podemos llevar a cabo una expropiación contra el criterio de los técnicos municipales y que supondría millones de euros que deberían pagar los jiennenses".Ha incidido en que la intención es "seguir trabajando como venimos haciendo para conseguir un acuerdo para expropiar únicamente la zona en la que está previsto intervenir", al tiempo que ha calificado de "vergonzoso" que el Gobierno de España, "con la connivencia y colaboración del PSOE de Jaén haya eliminado la partida en los Presupuestos Generales del Estado para restaurar Los Cañones".El proyecto planteado para la recuperación de Los Cañones se anunció en mayo de 2015 con 300.000 euros de inversión. Unos meses después, en octubre de ese mismo año, se presentó su ampliación con una inversión de 745.650 euros. El organismo encargado de su ejecución es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).Incluye el acondicionamiento de los caminos y las zonas de aparcamiento y se prevé también la construcción de zonas de descanso y ocio (merenderos) o un quiosco-bar, al tiempo que se rehabilitarán o demolerán edificios existentes con el fin de convertirlos en miradores o aprovecharlos para fines recreativos.También se contempla limpiar y regenerar el canal existente para que el agua vuelva a circular por el mismo y la construcción de una pasarela sobre el antiguo canal que sirva de paseo e interconexión entre miradores y zonas de interés paisajístico, entre otras actuaciones.Este proyecto surgió en su momento como solución al deterioro existente en un enclave privilegiado y extraordinario de la zona de los Cañones del río Frío. Se trata de un espacio situado entre los municipios de Jaén y Los Villares, a ocho kilómetros de la capital y próximo al Puente de la Sierra.Los Cañones de río Frío han sido tradicionalmente un lugar de esparcimiento para los jiennenses, sobre todo en época estival, aunque actualmente se trata de un paraje deteriorado y amenazado.--EUROPA PRESS--