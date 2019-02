El Ayuntamiento de Martos impulsa el primer plan de igualdad de mujeres y hombres

Consejo Local de la Mujer de Martos.

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) impulsa el primer plan de igualdad de mujeres y hombres, incluido dentro de la estrategia Dusi 'Progresa Martos 2020', cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80 por ciento, que pretende fomentar el avance de la igualdad de oportunidades.El alcalde, Víctor Torres, junto con la concejal de Igualdad, Ana Matilde Expósito, se ha reunido este miércoles con el Consejo Local de la Mujer donde, entre otros temas de interés, ha abordado los detalles de esta hoja de ruta "para apuntalar y conseguir la igualdad real y efectiva".Además, ha defendido la importancia de este primer plan, que llega este jueves a pleno, para incrementar las actividades que inciden en la sensibilización y concienciación del fomento de la igualdad y prevención de la violencia machista, según ha informado el Consistorio marteño.Por todo ello, en 2017 se contrató a una empresa especializada y ha habido diversas reuniones para ejecutar un diagnóstico de la situación en todos los ámbitos de igualdad, tanto en el Ayuntamiento como en el conjunto del municipio.Esta línea de actuación, según ha precisado el alcalde, dispone de un presupuesto de 100.000 euros, contando la elaboración del plan con 8.000 euros y otros 8.000 euros para los cuatro años siguientes para el seguimiento, evaluación o informes que deba realizar la empresa."Restan 80.000 euros para los cuatro años próximos con el fin de poner en marcha las iniciativas del plan. Lo previsto desde la Concejalía es invertir 20.000 euros en cada anualidad, que se sumarán a la partida que ya de por sí tiene la Concejalía", ha explicado.Torres ha recordado que a estas cantidades hay que sumar la financiación de 21.000 euros que ha llegado desde el Gobierno central en virtud del Pacto de Estado contra la violencia de género por estar el Consistorio marteño adherido a Viogen."Vamos a estar bien dotados de financiación para poner en marcha unas 80 medidas en los cuatro años que se incluyen en este plan", ha dicho. Está formado por un conjunto de medidas y acciones y ahora corresponde al pleno abordarlo.Si lo aprueba inicialmente, permanecerá 15 días en exposición pública para que pueda recibir sugerencias. Una vez concluida esta fase, se aprobará definitivamente. El objetivo "es tenerlo en marcha cuanto antes"El alcalde ha considerado que con Viogen se dio un "paso importante" que ha permitido tener más recursos económicos para mejorar y ampliar los servicios. De hecho, se va a aumentar el asesoramiento jurídico y, en los planes de empleo, se ha contemplado la contratación de un profesional de la psicología."ILUSIÓN Y GANAS"Por su parte, la concejal de Igualdad ha recordado que la idea del plan surgió con "muchísima ilusión y ganas" al tratarse de una herramienta que no existía en Martos, por lo que cuando se presentó la ocasión para contar con él no se dejó pasar. Así, ha agradecido el trabajo arduo de las técnicas del Centro de Información a la Mujer así como al resto de personal técnico que ha participado."Este equipo de gobierno desde el principio hasta el final hace lo que cree que es mejor para la ciudadanía, basándose en tres pilares: la igualdad, equidad y la inclusión, aspectos fundamentales para la democracia, una democracia que hay que vivirla, cuidarla, respetarla y no manosearla", ha concluido Expósito.--EUROPA PRESS--