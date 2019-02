El Ayuntamiento de Jaén ha agradecido a la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, que haya "cogido las riendas" del tranvía con un trabajo "discreto" que permita firmar un nuevo convenio para su puesta en marcha.Así lo ha indicado este miércoles a los periodistas el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, después de que Carazo apuntase en comisión parlamentaria que se revisará el borrador del convenio que debe sustituir al de 2010 y "diseñará uno nuevo que satisfaga a todas las partes implicadas" y ello desde "la lealtad con el Ayuntamiento de Jaén, que es lo que faltó antes".El edil ha insistido en que, tras llegar Junta y Consistorio a un acuerdo en mayo de 2018 para poner en funcionamiento un sistema que sólo ha circulado en pruebas desde su implantación en 2011, las conversaciones con la anterior Consejería eran "buenas e iban en el camino correcto hasta la convocatoria de las elecciones autonómicas".Se ha referido, en concreto, a los vagones, cuya financiación originó el último desencuentro entre ambas administraciones al entender el Ayuntamiento que deben computarse para determinar el coste de explotación, sobre el que se había acordado un distribución autonómica y municipal del 75-25 por ciento.Bonilla ha defendido que estaba "planteado desde la primera reunión en mayo con la Junta" y hasta finales de octubre, con los comicios, ésta "no entendió que fuese una cuestión ineludible para romper las negociaciones".Ha añadido que "ahora, con discreción, se está trabajando para subsanar esos pequeños flecos para firmar un nuevo convenio" que "sea satisfactorio para todas las partes, punto en el que ha subrayado que los vagones "no se pueden excluir de los costes de explotación".En su opinión, "no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento entregue toda la infraestructura a la Junta para su explotación y no se haga cargo" de ellos. Ha matizado, eso sí, que "el coste será ahora inferior al que lo fue en 2010, cuando se adquirieron, porque llevan unos años de amortización"."Nosotros nunca vamos a pedir que se nos condone la deuda que se haya generado hasta la fecha de la firma del nuevo convenio. Las facturas que se hayan emitido hasta esa fecha tendremos que asumirlas nosotros y cumplir con nuestras obligaciones del convenio de 2010", ha afirmado.Preguntado por la cuantía que el Ayuntamiento ha abonado por este material móvil --al no poder hacer frente el Consistorio, la compra la llevó a cabo la Junta vía 'leasing' con un coste total cercano a los 18 millones que el primero le pagaría en plazos-- Bonilla ha indicado que "aproximadamente se han debido pagar ya en torno siete-ocho millones".De este modo, una vez firmado el nuevo convenio, el montante pendiente debería "asumirlo la Junta". "Además, no es un coste directo que vaya asumir la Junta. Es un coste que se incluiría en el coste total de la concesión que tiene previsto hacer (para explotar el tranvía) y que al final el Ayuntamiento también estaría asumiendo el 25 por ciento de ese coste de los vagones", ha concluido.--EUROPA PRESS--