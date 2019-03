El anticuario al que agredieron en Andújar para robarle dice que llegó a temer por su vida

Jaén.- Tribunales.- El anticuario al que agredieron en Andújar para ro

El anticuario de Andújar (Jaén) al que agredieron para robarle ha dicho ante el tribunal que llegó a temer por su vida ya que le pusieron una pistola en la sien y además le pegaron "muy fuerte", mientras que el único acusado que queda por estos hechos ha señalado que él se limitó a ir a recoger "un paquete" porque le pidieron ese favor sin conocer que lo que iba a recoger era un pago de 20.000 condicionado a que se dejara en libertad al anticuario.El segundo de los acusados en esta causa, J.L.J.E., de 41 años, consta como fallecido, mientras que sobre el tercero de los presuntamente implicados en este causa, M.L.C., Fiscalía no ha ejercido acusación y está fuera del auto de procesamiento por lo que no se ha sentado en el banquillo."Yo creía que me mataban porque en la nave no tenía dinero y eso es lo que buscaban", ha dicho el anticuario durante su declaración como testigo. Ha añadido que pensó que lo mejor era llamar a sus hijos y que quedaran en un sitio para entregarles el dinero porque "yo sabía que si venían mis hijos a la nave nos iban a matar allí a todos".Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, consultado por Europa Press, y que ha ratificado el anticuario en su declaración, los hechos se remontan al 18 de abril de 2015 cuando un grupo de cinco personas, entre ellas el acusado, "animados de ilícito beneficio", planearon concertar una cita con un anticuario con el objetivo de "apoderarse del dinero que creían que éste guardaba en la nave dedicada a tal actividad" y situada junto a la A-4, a su paso por Andújar.El anticuario recibió una llamada de un hombre interesado en adquirir unas tinajas por lo que acordaron verse en la nave. Una vez se encontraron en la entrada de la finca y accedieron al interior del recinto, J.L.J.E. "exhibiendo una pistola cuya capacidad de disparo no se ha acreditado, introdujo al anticuario dentro de la nave, lo maniató con bridas e inmovilizó amarrándole a una columna".Acto seguido y de forma escalonada llegaron otros cuatro individuos que comenzaron a preguntarle dónde escondía la caja fuerte, al tiempo que hacían agujeros en el suelo, en el techo y en las paredes. Mientras tanto, J.L.J.E. "con ánimo de amedrentar al anticuario y de menoscabar su integridad física, le apuntaba con la pistola en la sien, hacía además de cortarle la oreja con unas tijeras y le propinaba golpes en la cabeza preguntándole insistentemente dónde estaba el dinero".El alboroto ocasionado por los golpes y gritos alertó al vigilante de la finca que entró en la nave para ver qué pasaba, momento en el que fue igualmente golpeado en la cabeza e inmovilizado con bridas sobre una cama.Finalmente, el anticuario, que sabía que no iban a encontrar nada en la nave porque allí no guardaba dinero y "con el temor de que le pudieran quitar la vida", propuso a J.L.J.E. entregarle 20.000 euros. Para ello, llamó a su hijo y le pidió que llevara el dinero a una cafetería argumentando que acababa de cerrar un trato por la compra de unas tallas por dicho importe.Fue entonces cuando, B.M.H., acudió a la cafetería y se hizo con la bolsa del dinero. Seguidamente, el resto de implicados abandonó la nave dejando maniatados al anticuario y al vigilante. B.M.H. ha declarado en el juicio que el día en el que ocurrieron los hechos se encontraba en Córdoba y fue un familiar con el que vivía el que le pidió que fuera a Andújar a recoger un paquete.Así lo hizo, sin que en ningún momento supiera lo que iba a recoger porque creía que "eran papeles o documentos" y "cuando tuve la bolsa tampoco comprobé lo que tenía". Esta versión ha sido rechazada por el hijo de la víctima que fue el que le entregó el dinero y que ha dicho en el juicio que el acusado abrió la bolsa y tras ver el dinero "salió corriendo".El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de robo con violencia, dos delitos de detención ilegal y dos faltas de lesiones. Por todo ello, Fiscalía reclama siete años y nueve meses de prisión para B.M.H.Además, en lo que respecta a la responsabilidad civil, se le reclama que indemnice al anticuario en 20.000 euros, además de otros 3.440 euros por los daños y lesiones. Para el vigilante también se pide una indemnización de 2.210 euros. Por último deberá abonar a la compañía aseguradora 3.401 euros por los desperfectos que ocasionaron en la nave.--EUROPA PRESS--