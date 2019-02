Alcalde de Jaén, Javier Márquez

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha defendido el papel de las administraciones y ha responsabilizado del derrumbe de viviendas en el casco antiguo a "la dejadez" de los propietarios porque son ellos los que en primer lugar están obligados a mantener sus inmuebles."Aquí la política gusta mucho, pero si yo tengo una casa el primero obligado para tener mi casa en orden soy yo, aquí gusta mucho echar la culpa hasta el obispo si es preciso, pero no se le echa la culpa al que tiene que mantener su vivienda", ha dicho Márquez a los periodistas en alusión a las críticas recibidas por el último derrumbe de una vivienda en la calle Elvín.Para el alcalde, que ha asistido a la presentación de la Guía ECA, esas viviendas no se mantienen por la sencilla razón de que "sus propietarios no están interesados en ellas". Frente a este realidad, el Ayuntamiento "la inmensa mayoría de las veces actúa y otras veces no puede" porque "primero no tenemos dinero para actuar en todos los sitios y segundo porque nunca se recupera".Ha incidido en que lo que hay es "una dejadez del propietario" y en segundo lugar ha subrayado que "cuando las administraciones pueden actuar subsidiariamente, tienen que tener una capacidad de recobrar eso y es imposible muchas veces" porque "son viviendas que en el registro de la propiedad sus propietarios están fallecidos, no existen unas herencias claras, no se sabe quiénes son sus propietarios, se desentienden del inmueble y están plagados de embargos". A lo que ha añadido que "es imposible cobrar nada y es imposible entrar dentro de esas viviendas".Márquez ha abogado por tener "un debate razonable y sensato" sobre este tema ya que "el primer responsable de que una vivienda privada se le venga abajo es el propietario que no le interesa esa vivienda privada y no es culpa ni del Ayuntamiento, ni de la Junta, ni de la Diputación, ni de la Unión Europea".Con este punto de partida, ha insistido en que "hay que tener una reflexión profunda y desde luego no utilizar la política en el sentido de echarle la responsabilidad a las administraciones cuando el primer responsable de que mi vivienda se caiga soy yo, no es el vecino".--EUROPA PRESS--