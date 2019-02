El alcalde de Linares reitera que el dinero que el PSOE le acusa de robar lo cobró con el acuerdo de su grupo

Juan Fernández a su llegada al juzgado/Archivo

El alcalde de Linares (Jaén) y ex secretario general de los socialistas linarenses, Juan Fernández, ha mantenido su inocencia en la declaración que ha prestado como investigado en el juzgado mixto número 2 de Linares. Ha sostenido ante la jueza que los 100.000 euros que el PSOE le acusa de sustraer los cobró por acuerdo del grupo municipal socialista en el Consistorio linarense, un acuerdo que, según Fernández, fue adoptado de viva voz en una reunión sin que quedara recogido en un documento.Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la declaración de Juan Fernández, expulsado del PSOE en agosto de 2018, se ha prolongado durante una hora aproximadamente, tiempo en el que se le ha insistido sobre el acuerdo del grupo municipal al que él elude y sobre los motivos por los que no declaró a Hacienda los 1.700 euros que, al margen de su sueldo, percibió mensualmente durante cinco años.El dinero, según las mismas fuentes, procedía de la asignación que el Ayuntamiento abona a cada grupo político con representación en la corporación municipal, en este caso al grupo municipal socialista.Juan Fernández estaba citado a declarar este viernes por la presunta sustracción de 100.000 euros al PSOE, formación de la que fue expulsado, aunque se mantiene en la Alcaldía con el apoyo del resto de fuerzas políticas con representación en el Consistorio linarense.La citación del juzgado ha llegado después de que se haya admitido a trámite la querella presentada por el PSOE contra los ya exmilitantes Juan Fernández y Juan Sánchez e incoar el correspondiente procedimiento de diligencias previas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y estafa.Según recogía la citada resolución judicial, "en los hechos consignados en la querella resultan indicios suficientes para incoar un procedimiento, admitiendo la querella, y practicar las diligencias de investigación solicitadas".Los hechos denunciados apuntan a que presuntamente Fernández y Sánchez habrían sustraído fondos públicos destinados al PSOE "en beneficio propio", ascendiendo el importe a 100.300 euros para Fernández y 13.200 euros para Juan Sánchez, exsecretario de Organización del PSOE y también investigado en la causa.La denuncia socialista se sustenta en la auditoría de las cuentas realizada por una empresa externa tras la elección de la nueva Ejecutiva Municipal del PSOE en noviembre de 2017. La empresa auditora analizó las cuentas de la agrupación y emitió un doble informe en el que se ponía de manifiesto "una operativa presuntamente criminal de cada querellado".En el caso de Juan Fernández, se constataba, tal y como sostiene el PSOE, que "desde enero de 2013, y durante cinco años, se había retribuido a sí mismo mensualmente 1.700 euros provenientes de cuentas bancarias que se nutrían de las asignaciones que el Ayuntamiento de Linares destinaba al grupo municipal socialista. Ese cobro mensual se repitió durante 59 ocasiones, "lo que podría haber reportado a Fernández la cifra de 100.300 euros".Sobre Juan Sánchez, entonces secretario de Organización, la mecánica consistió en "detraer, mensualmente, la cantidad de 600 euros, que se quedaba para sí mismo, por lo que la suma total apropiada ascendería a 13.200 euros".La denuncia incidía en que "no existe acuerdo alguno, de ningún tipo, adoptado ni por la Comisión Ejecutiva Local del PSOE ni por la Asamblea del PSOE de Linares, ni por ningún otro órgano del PSOE, local, provincial, autonómico ni nacional, que autorizara o acordara remunerar a Fernández y Sánchez con cantidad económica alguna".Juan Fernández ya ha anunciado su intención de presentarse a la reelección con una agrupación de electores que concurrirá en las municipales del 26 de mayo con el nombre de 'Linares Primero'.--EUROPA PRESS--