El alcalde de Cazorla pide a la Consejería de Salud que cumpla con los plazos de apertura del hospital

Hospital de Cazorla

El alcalde de Cazorla (Jaén), Antonio José Rodríguez (PSOE), ha pedido a la Consejería de Salud y Familias "el cumplimiento de los plazos previstos por el anterior ejecutivo para la apertura del Hospital de Cazorla" y ha añadido que no admitirán "retrasos que no obedezcan a estrictas cuestiones técnicas".Es la respuesta dada por el alcalde a través de un comunicado tras las declaraciones de la delegada de Salud en Jaén, Trinidad Rus, en las que apuntaba a un retraso de la apertura de esta nueva infraestructura sanitaria, que ya está terminada y equipada a la espera de su puesta en funcionamiento.El alcalde ha explicado que el 14 de enero la anterior consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, anunciaba la "irrevocable apertura del Hospital de Cazorla en un plazo de seis a ocho semanas de las consultas externas, y posteriormente la puesta en marcha de toda la cartera de servicios de forma paulatina en ocho meses aproximadamente".En esta línea, ha apuntado que "de la mano de colectivos, responsables sociales y sanitarios quisimos conocer de forma precisa los plazos que se barajaban para finalizar la instalación de equipos, y contratos de luz necesarios para la apertura de este hospital y hacerlos públicos, para que nadie se planteara retrasar de forma voluntaria su apertura".Por otro lado, Rodríguez ha afirmado que "se trasladaban estos plazos en el comienzo de la apertura porque una vez trasmitida la responsabilidad de la gestión a la empresa pública, Alto Guadalquivir, ésta tardaría entre seis y ocho semanas en finalizar los procedimientos, licencias y convenios, así como el plazo estimado para dar de alta el contrato de energía con Endesa tras la realización de las obras que el propio Ayuntamiento ha realizado al efecto".Al hilo, el primer edil ha indicado que si este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía es "diligente" en seis u ocho semanas desde su anuncio debería de "estar funcionando este hospital con las primeras consultas, salvo alguna pequeña variación de tiempos por pequeños ajustes".Así, ha concluido que "ante un hospital que a nuestro juicio debería de estar abierto estaremos expectantes, colaboradores y exigentes, como hemos estado en estos últimos años, para que ya finalizado y dotado, no se retrase en un solo día su apertura".La construcción de este centro de alta resolución empezó a finales de 2009, pero un corrimiento de tierras como consecuencia de las intensas lluvias del invierno de 2010 obligó a la paralización de los trabajos para intervenir en los terrenos, de modo que se retomó a principios de 2012.Tras otro paréntesis debido a un problema de financiación por el marco de crisis económica, las obras se volvieron a reiniciar en mayo de 2013 después de que la Junta lograra modificar la procedencia de la inversión y financiarla en gran parte a través de fondos Feder.Posteriormente, en marzo de 2016 sufrió otro parón, en este caso, para resolver cuestiones técnicas de urbanización que afectaban al entorno del edificio.Una vez solventadas, las obras se reiniciaron en marzo de 2017 y se ejecutaron ya hasta su terminación en diciembre de ese mismo ejercicio con la previsión de ponerlo en marcha en 2018, si bien finalmente abrirá sus puertas este año.--EUROPA PRESS--