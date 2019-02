El alcalde atribuye a la falta de personal los posibles retrasos en la tramitación de licencias de obras

Alcalde de Jaén, Javier Márquez

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha atribuido a la falta de personal los posibles retrasos del Ayuntamiento en la tramitación de licencias de obras, aunque ha subrayado que lo que se está tardando de media son seis meses, un plazo que se encuentra dentro de los márgenes de la ley.Márquez, que ha asistido a la presentación de la Guía ECA, ha respondido a las declaraciones realizadas desde la Asociación Provincial de Constructores y Promotores en las que sus responsables se lamentaban de que llevaban dos años demandando comunicación y diálogo con el Ayuntamiento de Jaén para abordar diferentes problemas en materia de urbanismo, uno de ellos los retrasos en las licencias de obras.El alcalde ha puesto como ejemplos Madrid, Valencia o Barcelona donde "están poniendo a parir" a sus alcaldes y alcaldesas por lo que tardan las licencias, lo que demuestra que "son problemas de todo el mundo" y no sólo de Jaén donde "podemos tardar seis meses, tal y como dice la LOUA que tenemos la obligación de tardar".Ha señalado que el verdadero problema es que "tenemos una legislación que impide contratar técnicos" y "si se jubilan arquitectos y técnicos, y tienes una avalancha de trabajo, lo tienen que resolver los profesionales que hay y nosotros no podemos ampliar plantilla" porque "no podemos contratar a más gente".A esto se le suma que "muchas veces se tiene que estar corrigiendo lo que no está bien hecho" y "se tiene que estar pidiendo a la gente que estén revisando, reformando cuestiones que no están presentadas desde un primer momento con todos los parabienes".Ha añadido que si la Asociación Provincial de Constructores y Promotores le piden una reunión, él no tiene problema en reunirse con ellos, pero ha insistido en que no hay "milagros desde el punto de vista jurídico" para resolver determinadas cuestiones como la agilización de las licencias.En este punto, ha señalado que desde colegios profesionales ya se han ofrecido para que particulares hagan los informes de licencia sin tener en cuenta que "por ley sólo lo pueden hacer los funcionarios, no lo puede hacer un particular porque obviamente lo va a ver desde su prisma del interés privado, no desde el punto de vista del interés público".--EUROPA PRESS--